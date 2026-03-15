“Valor Sentimental” conquista Oscar internacional e supera brasileiro “O Agente Secreto”
Filme norueguês é um drama familiar profundamente introspectivo.
247 – O filme norueguês "Valor Sentimental", dirigido por Joachim Trier, venceu o Oscar de melhor produção internacional neste domingo (15). O brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, também concorria na categoria. Disputavam ainda a estatueta o tunisiano "A Voz de Hind Rajab", o espanhol "Sirât" e o francês "Foi Apenas Um Acidente".
"Valor Sentimental" é um drama familiar profundamente introspectivo. Indicado a oito Prêmios Globo de Ouro e com um elenco estelar, o filme explora as tensões entre arte, vida e vaidade.
Já "Sr. Ninguém Contra Putin", que acompanha um jovem professor russo que trava uma resistência silenciosa contra a guerra na Ucrânia, venceu o Oscar de melhor documentário.
Na categoria de melhor curta-metragem em live action, houve empate: "Os Cantores" e "Duas Pessoas Trocando Saliva" dividiram o prêmio.
Michael B. Jordan venceu o Oscar de melhor ator por seu papel em "Sinners". Os outros indicados ao prêmio de melhor ator neste ano foram Timothée Chalamet, por "Marty Supreme"; Leonardo DiCaprio, por "One Battle After Another"; Ethan Hawke, por "Blue Moon"; e o brasileiro Wagner Moura, por "O Agente Secreto".