“O Brasil fez bonito no cinema mundial”, diz Alckmin

247 – O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, elogiou o desempenho do cinema brasileiro no Oscar 2026, realizado no domingo (15), em Los Angeles. Em publicação nas redes sociais, ele destacou a presença de produções e profissionais brasileiros entre os indicados e afirmou que o país teve uma participação marcante na principal premiação do cinema mundial.

O Brasil teve representantes em diversas categorias da premiação, com destaque para o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, além da indicação de Adolpho Veloso na categoria de Melhor Fotografia, pelo trabalho no longa Sonhos de Trem.

Ao comentar a participação brasileira, Alckmin afirmou:

O Brasil fez bonito no cinema mundial. 🏆🇧🇷



A presença de O Agente Secreto no Oscar mostrou ao mundo o talento e a criatividade do nosso cinema. Parabéns, @kmendoncafilho, Wagner Moura e todos os profissionais envolvidos.



Celebramos também Adolpho Veloso pela indicação de… pic.twitter.com/C6foyaBRpq March 16, 2026

Na mesma postagem, o vice-presidente destacou o impacto da presença do filme O Agente Secreto entre os indicados ao Oscar e ressaltou a importância do reconhecimento internacional para a indústria audiovisual do país.

Geraldo Alckmin: “A presença de O Agente Secreto no Oscar mostrou ao mundo o talento e a criatividade do nosso cinema. Parabéns, @kmendoncafilho, Wagner Moura e todos os profissionais envolvidos.”

O vice-presidente também mencionou a indicação do diretor de fotografia Adolpho Veloso, que representou o Brasil na categoria de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

Geraldo Alckmin: “Celebramos também Adolpho Veloso pela indicação de melhor fotografia por Sonhos de Trem.”

Indicações brasileiras no Oscar 2026

Na edição deste ano da premiação, o Brasil teve presença relevante em diversas categorias. O Agente Secreto concorreu a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco. Já Adolpho Veloso disputou o prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem.

Apesar das indicações, as produções brasileiras não conquistaram estatuetas na cerimônia. Ainda assim, a presença de artistas e profissionais do país na lista de indicados reforçou a visibilidade internacional do cinema brasileiro.

A principal vencedora da noite foi Uma Batalha Após a Outra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que conquistou seis prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.