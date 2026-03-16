“Temos muito orgulho de vocês e do nosso cinema”, diz Lula

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nas redes sociais a presença brasileira no Oscar 2026, realizado no domingo (15), em Los Angeles. Em mensagem publicada após a cerimônia, Lula destacou o orgulho nacional pelas cinco indicações conquistadas pelo país na principal premiação da indústria cinematográfica mundial.

Em sua publicação, o presidente afirmou ser motivo de satisfação ver artistas brasileiros novamente presentes no evento. Segundo ele, a participação do país na premiação reforça o talento e a vitalidade do cinema nacional. “Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar”, escreveu Lula.

Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar.



Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte… pic.twitter.com/Q8P6zqjUGa — Lula (@LulaOficial) March 16, 2026

O presidente também ressaltou que as indicações demonstram a força da produção audiovisual brasileira e o trabalho coletivo de atores, diretores e profissionais técnicos que atuam por trás das câmeras. Para ele, a presença do Brasil no Oscar representa a projeção internacional da cultura e das histórias brasileiras.

“Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias”, afirmou.

Lula também parabenizou diretamente os profissionais envolvidos nas produções indicadas. Entre eles estão o diretor Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura, o ator Gabriel Domingues e toda a equipe do filme O Agente Secreto, que concorreu em categorias importantes da premiação.

O presidente também destacou a indicação de Adolpho Veloso ao prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem, ressaltando a importância do reconhecimento internacional para os profissionais brasileiros do setor.

Ao concluir a mensagem, Lula reafirmou o orgulho pelo desempenho do cinema nacional na premiação: “Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema”.

Na edição de 2026 do Oscar, o Brasil teve cinco indicações em diferentes categorias, com destaque para O Agente Secreto, que disputou Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco, além da indicação de Adolpho Veloso em Melhor Fotografia por Sonhos de Trem. Embora o país não tenha conquistado estatuetas nesta edição, a presença brasileira na premiação reforçou a visibilidade internacional do cinema nacional.