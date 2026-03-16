“Temos muito orgulho de vocês e do nosso cinema”, diz Lula
Presidente celebra indicações brasileiras ao Oscar 2026 e elogia equipe de O Agente Secreto e o fotógrafo Adolpho Veloso
247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nas redes sociais a presença brasileira no Oscar 2026, realizado no domingo (15), em Los Angeles. Em mensagem publicada após a cerimônia, Lula destacou o orgulho nacional pelas cinco indicações conquistadas pelo país na principal premiação da indústria cinematográfica mundial.
Em sua publicação, o presidente afirmou ser motivo de satisfação ver artistas brasileiros novamente presentes no evento. Segundo ele, a participação do país na premiação reforça o talento e a vitalidade do cinema nacional. “Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar”, escreveu Lula.
O presidente também ressaltou que as indicações demonstram a força da produção audiovisual brasileira e o trabalho coletivo de atores, diretores e profissionais técnicos que atuam por trás das câmeras. Para ele, a presença do Brasil no Oscar representa a projeção internacional da cultura e das histórias brasileiras.
“Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias”, afirmou.
Lula também parabenizou diretamente os profissionais envolvidos nas produções indicadas. Entre eles estão o diretor Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura, o ator Gabriel Domingues e toda a equipe do filme O Agente Secreto, que concorreu em categorias importantes da premiação.
O presidente também destacou a indicação de Adolpho Veloso ao prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem, ressaltando a importância do reconhecimento internacional para os profissionais brasileiros do setor.
Ao concluir a mensagem, Lula reafirmou o orgulho pelo desempenho do cinema nacional na premiação: “Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema”.
Na edição de 2026 do Oscar, o Brasil teve cinco indicações em diferentes categorias, com destaque para O Agente Secreto, que disputou Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco, além da indicação de Adolpho Veloso em Melhor Fotografia por Sonhos de Trem. Embora o país não tenha conquistado estatuetas nesta edição, a presença brasileira na premiação reforçou a visibilidade internacional do cinema nacional.