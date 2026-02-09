O Agente Secreto é eleito melhor filme e vence seis prêmios da International Cinephile Society

247 - O filme O Agente Secreto foi o principal destaque da premiação anual da International Cinephile Society (ICS), organização que reúne críticos de cinema, jornalistas, acadêmicos e historiadores. Segundo o jornal O Globo, a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho venceu seis categorias, incluindo a de melhor filme. A ICS é formada por 177 membros, sendo sete do Brasil, entre críticos de cinema, jornalistas, acadêmicos e historiadores.

Além do prêmio principal, o longa também venceu nas categorias de melhor direção e melhor roteiro original, ambos para Kleber Mendonça Filho. Wagner Moura recebeu o prêmio de melhor ator, enquanto Tânia Maria venceu como melhor atriz coadjuvante. O filme ainda foi premiado como melhor elenco. A produção também ficou em segundo lugar na disputa de melhor montagem, categoria vencida pelo filme O som da queda, dirigido por Mascha Schilinski.

Outros destaques brasileiros e internacionais

Kathleen Chalfant venceu o prêmio de melhor atriz pelo filme Toque familiar. Já o brasileiro Jonathan Guilherme foi eleito melhor ator coadjuvante pelo filme O riso e a faca, coprodução entre Brasil e Portugal. O drama espanhol Sirât venceu nas categorias de melhor som e melhor trilha sonora. Já Arco conquistou o prêmio de melhor animação.

O filme O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator para Wagner Moura, consolidando-se entre as produções mais comentadas desta temporada de premiações. A cerimônia de entrega das estatuetas ocorrerá em 15 de março.