'Rei do Bolero', Lindomar Castilho morre aos 85 anos

247 - Conhecido como o “Rei do Bolero”, o cantor Lindomar Castilho morreu neste sábado (20) aos 85 anos. Filha do artista, Lili De Grammont confirmou o óbito em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O músico se destacou em boleros e em sambas-canção, como "Vou rifar meu coração" e "Você É Doida Demais", música que foi tema de abertura da série "Os Normais", transmitida pela TV Globo entre 2001 e 2003.

Em 1981, Lindomar assassinou a tiros sua segunda esposa, a cantora Eliane de Grammont, durante uma apresentação em São Paulo. O Judiciário condenou o artista a 12 anos de cadeia. Ele cumpriu parte da pena e deixou a prisão nos anos 1990.