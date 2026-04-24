Revelando SP 2026 confirma shows em Barretos

247 - O festival Revelando SP 2026 já tem suas principais atrações confirmadas para a edição em Barretos, marcada para ocorrer entre os dias 15 e 17 de maio, com uma programação que reúne música, cultura popular e tradições do estado de São Paulo. A abertura será comandada pelo cantor Almir Sater, seguido por apresentações de Luiz Gustavo & Guilherme, Fernanda Costa e, no encerramento, da dupla Durval & Alladin. O evento é uma iniciativa do governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de Barretos e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Além dos shows musicais, o festival também contará com apresentações da Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos e o tradicional Encontro de Folias, ampliando a diversidade cultural da programação. O público poderá vivenciar manifestações típicas como moda de viola, catira, congada, dança cigana, samba de bumbo, jongo, fandango e cururu, além de expressões como folia de reis, moçambique, coral indígena e apresentações com bonecões.

Outro destaque será a valorização do artesanato regional e da culinária típica paulista, proporcionando uma experiência completa de imersão cultural. A proposta do evento é fortalecer a identidade cultural do estado e promover o contato direto do público com tradições populares.

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, ressaltou a importância do festival. “O Revelando SP é uma celebração da nossa identidade. Levar artistas que promovam a cultura raiz paulista em um espaço icônico reafirma o compromisso do Governo de São Paulo em preservar nossas tradições. É uma oportunidade única para o público vivenciar a riqueza do nosso artesanato e da cultura típica, fortalecendo o que há de mais autêntico no povo paulista”, afirmou.

Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, o Revelando SP se consolidou como um dos principais eventos de valorização da cultura tradicional paulista. Em 2026, o festival terá caráter itinerante, com edições previstas também em cidades como Iguape, São José dos Campos, Americana, Presidente Prudente e na capital paulista.

A programação completa da etapa de Barretos ainda será divulgada. O evento acontece no Recinto Paulo de Lima Correa, com entrada gratuita e classificação livre, a partir das 10h durante os três dias de atividades.