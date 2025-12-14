Roberto Carlos é liberado de hospital após acidente com Cadillac em gravação de clipe

247 - O cantor Roberto Carlos foi liberado do hospital após se envolver em um acidente automobilístico na madrugada de domingo (14), em Gramado, na Serra Gaúcha. O episódio ocorreu enquanto o artista dirigia um Cadillac vermelho dos anos 1960 durante a gravação do videoclipe de abertura de seu tradicional especial de fim de ano exibido pela TV Globo. Ao tentar subir uma ladeira, o veículo perdeu o controle, desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com a publicação, Roberto Carlos e mais três integrantes de sua equipe foram encaminhados para atendimento médico logo após a colisão e liberados na sequência. Em nota oficial, a assessoria de imprensa do cantor informou que ele deixou o hospital “sem maiores problemas”. O comunicado acrescenta: “Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem”.

Roberto Carlos estava na Serra Gaúcha para compromissos ligados à gravação do especial de fim de ano. O show principal foi realizado na sexta-feira (12), no Serra Park, com a presença de cerca de 4 mil pessoas, segundo dados divulgados pela TV Globo. As filmagens externas incluíram algumas das principais vias do centro de Gramado, entre elas a Avenida Borges de Medeiros, uma das mais conhecidas da cidade, conforme informou o Jornal de Gramado.