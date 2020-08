Romero Britto sobre mulher que quebrou sua obra: 'nunca presenciei tamanho desrespeito'

Romero Britto enviou um vídeo ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo, mas não respondeu a questionamentos do apresentador edit

247 - Em depoimento enviado ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo, exibido nesta terça-feira (18), o artista Romero Britto comentou as imagens que viralizaram recentemente de uma mulher quebrando uma de suas obras avaliada em cerca de R$ 26 mil.

O programa com Britto já estava gravado, mas após as imagens ganharem força na internet, o artista foi convidado para uma nova entrevista. Primeiro, Romero Britto topou falar novamente, depois disse que mandaria um vídeo comentando o assunto e Pedro Bial, então, encaminhou perguntas ao artista.

"A respeito do vídeo que anda circulando na internet, o incidente ocorreu em 2017, todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma das minhas galerias e quebrou uma peça que havia ganhado. Uma peça como aquela de porcelana ao quebrar poderia ter causado danos a mim, a ela ou qualquer outra pessoa no local. Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda minha carreira. Infelizmente, há pessoas que querem ficar famosas às custas de outras e levam aos extremos. Através de minha arte, meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor, esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém. O único fato é que os vídeos divulgados mostram uma pessoa agindo com violência contra um artista. E o tribunal da internet aplaudindo e fazendo apologia ao ódio. Não quero alimentar mais esse assunto ou a mídia. Eu prefiro que a consciência dela ajude. Como dizem pelo mundo, minha arte desperta um tipo de sentimento positivo, de alegria, e por isso é tão celebrada, seja por bilionários ou pessoas simples. Infelizmente, temos pessoas criticando, lutando contra o sucesso dos outros, ao invés de focarem em encontrar seu próprio sucesso e em uma maneira de ajudar o mundo e ser relevante para a sociedade. Vou continuar minha missão de alegrar o mundo que, como nunca, precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo", disse Britto na filmagem.

O artista não respondeu aos questionamentos. O apresentador do programa então leu as perguntas que enviou.

"Eu tinha perguntado se ele estava conseguindo dormir bem no meio dessa crise toda, também quis conhecer a versão dele sobre o que aconteceu no restaurante e também perguntei por que só três anos depois esse vídeo veio a público. A gente espera sinceramente que essa crise se resolva logo, ele é um brasileiro muito importante para todos nós e para a imagem do Brasil no mundo. Se ele tivesse respondido teria sido legal, teria sido legal para ele, para a marca dele que movimenta centenas de milhares de dólares por ano, teria sido legal para as tantas pessoas cujo o emprego depende do trabalho dele e também teria sido bom para todos nós, fãs de Romero, e entre esses fãs, tantas crianças que o admiram demais", disse Bial.

