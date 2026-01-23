"Se brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele"; fala de diretor de "Sirât" revolta web

247 - O diretor espanhol Óliver Laxe, responsável pelo longa “Sirât”, que disputa o Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Som, comentou de forma bem-humorada — e provocativa — sobre o peso do voto brasileiro dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. As declarações foram dadas após a divulgação das indicações da premiação, que colocaram o filme brasileiro “O Agente Secreto” entre os destaques do ano.

Durante participação no talk show La Revuelta, da emissora pública espanhola TVE, Laxe falou sobre a presença de brasileiros entre os votantes da Academia e o apoio ao cinema nacional.

“Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele”, afirmou o cineasta, arrancando risos da plateia.A declaração ocorre em um contexto de forte visibilidade do cinema brasileiro na temporada de premiações. “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, igualando o recorde histórico de “Cidade de Deus”, que em 2004 também concorreu em quatro categorias. O feito reforça o momento positivo da produção nacional no cenário internacional.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), responsável pela escolha dos indicados e vencedores do Oscar, reúne cerca de 10 mil integrantes de diversas áreas do cinema. Entre eles estão nomes de peso do Brasil, como Fernanda Montenegro, Maeve Jinkings, Carlos Saldanha, Petra Costa, Alice Braga, Sonia Braga, Rodrigo Santoro, Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e Selton Mello, entre outros profissionais convidados ou já premiados ao longo da carreira.

No Oscar 2026, “O Agente Secreto” concorre nas seguintes categorias: Melhor Seleção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator — com Wagner Moura — e Melhor Filme. As indicações consolidam a obra como uma das mais relevantes da edição e ampliam a presença brasileira entre os principais concorrentes da noite.Além disso, o Brasil também aparece com destaque na categoria de Melhor Fotografia. O cineasta Adolpho Veloso é apontado como um dos favoritos pelo trabalho realizado em “Sonhos de Trem”, ampliando ainda mais a representação do país entre os indicados técnicos da premiação.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como no ano anterior, a 98ª edição do prêmio será apresentada pelo comediante Conan O’Brien, mantendo a aposta da Academia em um formato mais descontraído para a maior celebração do cinema mundial.