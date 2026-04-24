Seminário debate roteiro e IA no audiovisual brasileiro

247 - O I Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro será realizado entre os dias 27 e 30 de abril na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, reunindo pesquisadores e profissionais para discutir telenovela, inteligência artificial e narrativas contemporâneas no audiovisual brasileiro. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (24) e podem ser feitas por meio do perfil oficial do evento nas redes sociais. A iniciativa tem como objetivo promover um debate crítico sobre práticas e transformações no campo do roteiro.

Segundo os organizadores, o encontro contará com formato híbrido, com atividades presenciais no Casarão do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) e participação online. Ao todo, foram selecionados 62 trabalhos entre 90 inscritos, reunindo pesquisadores, docentes, estudantes de pós-graduação e profissionais interessados no desenvolvimento do roteiro no Brasil

Debates sobre narrativa e mercado audiovisual

A programação do seminário inclui mesas temáticas que abordam diferentes perspectivas do roteiro, como não ficção, televisão, processos criativos, escrita colaborativa, história, financiamento e perspectivas decoloniais. Um dos focos centrais será a análise crítica dos manuais de roteiro mais utilizados no país, com o objetivo de questionar padrões narrativos consolidados e incentivar a criação de modelos mais alinhados à realidade brasileira e latino-americana

Outro tema de destaque será o uso da inteligência artificial na criação de roteiros, especialmente em relação aos impactos tecnológicos e às discussões sobre direitos autorais no setor audiovisual

Mesas temáticas reúnem especialistas

A primeira mesa acontece no dia 27 de abril, às 19h, com o tema “O roteiro de telenovela: novas plataformas, novas formas de consumo”, com participação de Rosane Svartman e Esther Hamburger, sob mediação de Maria Caú. A abertura contará ainda com apresentação do Projeto Paradiso

No dia 28 de abril, às 16h30, será realizada a segunda mesa, intitulada “Inteligência artificial, roteiro e direitos autorais”, com Paula Vergueiro e Maíra Oliveira, mediadas por Marcel Vieira

Encerrando a programação, a terceira mesa será no dia 29 de abril, às 19h, com o tema “Os manuais de roteiro no Brasil”, reunindo Doc Comparato, Sonia Rodrigues e Sérgio Puccini, com mediação de Jô Levy

Pesquisa busca ampliar estudos sobre roteiro

O seminário integra um projeto coordenado pelo professor Pablo Gonçalo, da Universidade de Brasília (UnB), atualmente professor visitante na UFF. A proposta é aprofundar a pesquisa sobre o papel do roteiro no cinema e no audiovisual brasileiro, reunindo contribuições de diferentes regiões do país

“O Brasil possui uma tradição de roteiristas talentosos, inovadores e que criam narrativas rapidamente assimiladas aqui e lá fora. No entanto, o trabalho desses roteiristas ainda é pouco estudado nas universidades brasileiras. O I Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro tem esse objetivo: conectar a reflexão universitária com a teoria e a prática do roteiro brasileiro. É um convite para pensar, juntamente com uma ampla comunidade, os desafios dessa profissão, num contexto contemporâneo de profundas mudanças tecnológicas e impacto no modo de escrita e narrativas para as telas”, afirma Pablo Gonçalo

Apoio institucional e financiamento

O evento conta com financiamento do Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Projeto Paradiso, além do apoio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA)

“Para o Projeto Paradiso, é muito importante apoiar iniciativas que colocam o roteiro no centro do debate, sejam elas acadêmicas ou voltadas à indústria. Esses dois campos se complementam e desempenham um papel fundamental na formação e no aprimoramento dos profissionais do audiovisual. Ao fortalecer essa base, contribuímos para ampliar a qualidade, a potência e o alcance das obras produzidas”, afirma Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso

A realização do seminário é do Programa de Pós-Graduação em Cinema da UFF, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UnB, o Núcleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais (NEX) e o grupo de pesquisa do CNPq “Estudos de Roteiro: arquivos, processos, cartografia”