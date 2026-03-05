Tânia Maria, atriz de "O Agente Secreto", não irá ao Oscar 2026 por recomendação médica

247 - A atriz Tânia Maria não participará da cerimônia do Oscar 2026, marcada para domingo (15). Protagonista de “O Agente Secreto”, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, a artista permanecerá no Brasil por recomendação médica. O longa chega à cerimônia do Oscar concorrendo em quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, com Wagner Moura. As informações são do jornal O Globo.

Nos últimos meses, a presença da atriz no tapete vermelho da premiação foi tema de expectativa entre admiradores do cinema brasileiro. Tânia Maria havia manifestado publicamente o desejo de acompanhar a cerimônia.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a atriz comentou a decisão de permanecer no país e adotou um tom bem-humorado ao se dirigir ao público. “O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também. Vamos ficar na torcida aqui no Brasil. Eu fico para brilhar com vocês, viu gente?”

A decisão de não viajar aos Estados Unidos está relacionada a cuidados com a saúde. Aos 79 anos, Tânia Maria realiza tratamento para doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC. A orientação médica levou à escolha de evitar deslocamentos longos.