Tânia Maria inicia tratamento de saúde com objetivo de ir à cerimônia do Oscar

247 - A atriz Tânia Maria, que interpretou Sebastiana no filme O Agente Secreto, iniciou um tratamento médico com o objetivo de reunir condições de saúde para viajar até Los Angeles e participar da cerimônia do Oscar, marcada para sábado (15 de março). Segundo o Metrópoles, a informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pela médica pneumologista Zaida Cavalcanti. A situação de saúde da artista está sendo acompanhada após diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Em publicação nas redes sociais, a médica afirmou: "O Brasil inteiro torce para ver Dona Tânia no Oscar". Ela acrescentou que, devido à longa viagem de avião, a equipe médica seguirá avaliando se o deslocamento poderá ocorrer com segurança. De acordo com a pneumologista, Tânia Maria iniciou acompanhamento após o diagnóstico da doença, associada ao histórico de 65 anos de tabagismo.

Doença crônica e tratamento

Sobre a condição, a médica explicou: "A DPOC é uma doença crônica que, muitas vezes, evolui de forma silenciosa". Ela citou exames como espirometria, tomografia e acompanhamento clínico como ferramentas para avaliar o estágio da doença e orientar o tratamento. A decisão da atriz de parar de fumar ocorreu após a repercussão internacional do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e indicado a quatro categorias do Oscar.

Em entrevista ao Fantástico, Tânia Maria relatou: "Antes eu fumava três carteiras por dia". Ela também afirmou: "Se quiser contratar Tânia Maria agora, é sem cigarro". Na mesma publicação, a médica ainda declarou: "Cuidar-se também é um ato de coragem e nunca é tarde".