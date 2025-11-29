Vencedor do Oscar, dramaturgo Tom Stoppard morre aos 88 anos

247 - O dramaturgo inglês Tom Stoppard morreu neste sábado (29), aos 88 anos, na casa dele em Dorset, na Inglaterra. Agência que representa o artista, a United Agents confirmou o óbito. Nenhum outro detalhe foi divulgado.

"Ele será lembrado por suas obras, por seu brilhantismo e humanidade, por seu humor, sua irreverência, sua generosidade e seu profundo amor pela língua inglesa. Foi uma honra trabalhar com Tom e conhecê-lo", afirma a nota.

Nascido em 1937 na República Tcheca, o dramaturgo conquistou cinco Tony, a principal premiação do teatro mundial. Stoppard também ganhou um Oscar e um Globo de Ouro pelo roteiro de "Shakespeare Apaixonado" (1998), parceria feita com o roteirista estadunidense Marc Norman.