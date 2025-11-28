Funcionário morre após explosão no Ministério da Igualdade Racial

247 - O funcionário terceirizado Raimundo Nonato, da CEB IPes, morreu nesta sexta-feira (28) em consequência das queimaduras provocadas por uma explosão na subestação de energia localizada no subsolo do Ministério da Igualdade Racial, em Brasília.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o acidente ocorreu na terça-feira (25), quando Nonato realizava a manutenção da iluminação de fachada do prédio. Ele foi atingido pela explosão e sofreu queimaduras em 60% do corpo, segundo o Corpo de Bombeiros. O trabalhador chegou a ser internado no Hospital Regional da Asa Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

A CEB lamentou a morte de Raimundo Nonato e afirmou seguir padrões rigorosos de segurança, além de acompanhar as apurações conduzidas pelas autoridades. A Diamante Engenharia, empresa para a qual o funcionário prestava serviços, também manifestou pesar por meio de nota enviada ao g1, destacando que colabora com as investigações e que “reafirma seu compromisso com a segurança e o respeito à vida dos profissionais”.

A explosão na subestação provocou uma nuvem de fumaça que rapidamente se espalhou pelo edifício, obrigando a evacuação do Ministério da Igualdade Racial. Vinte pessoas receberam atendimento no local e outras seis foram levadas a hospitais com sintomas de intoxicação. As causas do acidente seguem sob análise das equipes responsáveis pela perícia.