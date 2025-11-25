Explosão em subestação de ministério deixa homem gravemente ferido (vídeo)

247 - O Bloco C da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, que abriga o Ministério da Igualdade Racial e outras cinco pastas, foi completamente evacuado na manhã desta terça-feira (25), após uma explosão em uma subestação de energia na área externa do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o incidente provocou incêndio, densa fumaça preta e deixou um trabalhador em estado grave, com queimaduras em 60% do corpo.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles, que relata que servidores deixaram o edifício às pressas com apoio das equipes do CBMDF, enquanto vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate e a movimentação de ambulâncias e viaturas na Esplanada dos Ministérios. Segundo o balanço inicial, 30 pessoas receberam atendimento médico após a ocorrência.

Vítimas

De acordo com o CBMDF, a maioria das vítimas sofreu intoxicação por fumaça após o princípio de incêndio na subestação. Ao todo, 30 pessoas foram atendidas: um trabalhador com queimaduras graves, duas pessoas com quadro de intoxicação mais acentuado e outras 27 com sintomas leves.

O capitão Charles Palomino, do Corpo de Bombeiros, explicou a situação das vítimas após a triagem feita no local. Segundo ele, “no geral, a maioria estavam apenas com intoxicação leve por ter inalado a fumaça. Das 27 vítimas atendidas na triagem, apenas três tiveram de ser transportadas ao ambiente hospital”.

A vítima em estado mais grave era o funcionário terceirizado que trabalhava diretamente no gerador no momento da explosão. Outro trabalhador que também estava na área ficou ferido, mas sem queimaduras. Já um terceiro funcionário, que se encontrava do lado de fora da subestação, inalou fumaça ao tentar resgatar os colegas.

Pânico, elevadores travados e fuga pela escada

Dentro do prédio, o susto foi grande. A servidora Joana Silva, de 27 anos, relatou que parte dos funcionários chegou a ficar presa em elevadores após o início do incêndio. Ela descreveu a rapidez com que tudo aconteceu: “a gente só escutou a explosão e a fumaça preta subindo rápida. Foi questão de segundos. Teve gente que ficou presa em elevador, mas a maioria desceu pela escada de incêndio até de forma tranquila, apesar do desespero”.

A fumaça invadiu os andares do Bloco C, o que levou à evacuação imediata do edifício. Equipes de brigadistas do próprio prédio e militares do Corpo de Bombeiros coordenaram a saída de trabalhadores e controlaram o princípio de incêndio. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e atuou no isolamento da área externa.

Explosão ocorreu durante manutenção

A subestação onde fica o gerador do Bloco C está localizada na parte externa do prédio e, segundo informações preliminares, a explosão ocorreu durante um serviço de manutenção feito por funcionários terceirizados. Trabalhadores mexiam na rede elétrica quando ocorreu o curto-circuito que deu origem ao incidente.

Em nota, a CEB Ipes informou que a subestação atingida é de uso compartilhado com a distribuidora de energia Neonergia e afirmou que os profissionais utilizavam todos os equipamentos de proteção recomendados. A empresa declarou que “nesta terça-feira, durante serviço de manutenção, ocorreu um acidente envolvendo um funcionário terceirizado, que utilizava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados. Ele recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital. A CEB IPes acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada”.

As causas da explosão e do curto-circuito ainda serão apuradas. Técnicos deverão analisar a estrutura da subestação, a operação do gerador e os procedimentos adotados durante o serviço de manutenção.

MGI mantém Bloco C interditado

Responsável pela gestão administrativa do prédio, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que o Bloco C permanecerá interditado ao longo do dia. Em comunicado oficial, a pasta detalhou a dinâmica da ocorrência e reforçou que o incidente teve origem em um curto-circuito elétrico durante uma intervenção na subestação.

Nota do MGI: “O Ministério da Gestão e da Inovação informa sobre o incidente ocorrido na manhã desta terça-feira (24) na área externa o Bloco C na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão de uma intervenção realizada pela CEB IPES na subestação localizada na área externa do lado oeste do bloco C.

Em razão do curto houve um princípio de incêndio que foi debelado pelas equipes de brigada de incêndio do prédio e pelo Corpo de Bombeiros Militar. A fumaça atingiu o interior do bloco C e houve necessidade de evacuação imediata. As equipes responsáveis atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação.

Um técnico da CEB ficou ferido com mais gravidade e foi conduzido ao hospital, assim como 6 pessoas por inalação de fumaça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros outras 20 pessoas foram atendidas no local. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros seguem no bloco C.

A Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI, responsável pela gestão administrativa do Bloco C — que abriga seis ministérios — solicitou aos dirigentes dessas pastas que orientem seus trabalhadores e trabalhadoras a cumprirem a jornada de hoje em teletrabalho".