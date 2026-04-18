Wagner Moura processa Silas Malafaia por ofensas

247 - O ator Wagner Moura entrou com uma ação judicial contra o pastor-empresário Silas Malafaia após ser alvo de ataques nas redes sociais durante o período em que concorria ao Oscar de Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”. No processo, o artista solicita indenização de R$ 100 mil por danos morais, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O caso tramita na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ainda não há decisão judicial. Wagner Moura também solicitou que o processo corra em sigilo

Ofensas nas redes sociais

As declarações que motivaram a ação foram feitas por Silas Malafaia na rede social X. Na ocasião, o pastor acusou o ator de se beneficiar de recursos públicos e utilizou termos ofensivos ao se referir a ele.

Malafaia escreveu: “Legal é ver esquerdopatas defendendo artista que mama grana dos contribuintes para fazer propaganda de governo corrupto. Cambada de Alienados".

Defesa do ator

Na ação, Wagner Moura argumenta que não possui responsabilidade sobre a captação de recursos para a produção do filme. A obra “O Agente Secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho, teve orçamento de R$ 28 milhões e contou com coprodução internacional envolvendo Brasil, França, Alemanha e Holanda

Reação de Malafaia

Após a divulgação do processo, Silas Malafaia se manifestou afirmando que não foi o único a fazer críticas ao ator. Ele declarou: “Wagner Moura vai ter que processar centenas e centenas de milhares de pessoas; o questionamento a ele viralizou e ele me escolheu porque eu bato nos esquerdopatas, porque eu bato no padrinho dele, que é o Lula? Ele tem que processar centenas de milhares de pessoas, então”.

O caso segue em tramitação na Justiça do Rio de Janeiro, sem previsão de julgamento.