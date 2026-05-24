China-África: quando os fatos desmentem o mito da "armadilha da dívida"

247 - A chamada "armadilha da dívida", frequentemente utilizada contra a China, está mais relacionada a um discurso geopolítico e oportunista do que a uma realidade objetiva no terreno africano, escreve o analista Amadou Diop, no Diário do Povo. Reduzir a cooperação sino-africana a uma simples estratégia de endividamento deliberadamente organizada significa ignorar os enormes esforços feitos pela China em favor da África, especialmente por meio do cancelamento de certos empréstimos, empréstimos sem juros, doações e da recente eliminação de tarifas alfandegárias para 53 países africanos que mantêm relações diplomáticas com a China. Isso também significa minimizar os investimentos maciços realizados por Pequim no continente ao longo de mais de duas décadas.

Rodovias, pontes, ferrovias, barragens, portos, hospitais, universidades, zonas industriais: as realizações resultantes da cooperação sino-africana são visíveis em muitos países africanos. E a China não se limita ao financiamento; ela também acompanha os Estados africanos em setores estratégicos como energia, agricultura, infraestrutura, tecnologia digital e industrialização.

Ao contrário das críticas frequentemente formuladas, a cooperação sino-africana baseia-se em uma abordagem pragmática fundada no respeito às prioridades definidas pelos próprios países africanos. Pequim não impõe modelo político nem condições ideológicas, privilegiando uma parceria voltada para o desenvolvimento e os benefícios mútuos.

Durante a pandemia de Covid-19, a China também cancelou vários empréstimos sem juros que haviam vencido para alguns países africanos e forneceu importante assistência sanitária ao continente. Soma-se a isso os mecanismos do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) e da Iniciativa «Cinturão e Rota», que permitiram mobilizar importantes financiamentos para apoiar infraestrutura, comércio e conectividade na África.

O desempenho econômico e social da China também reforça a credibilidade de seu modelo de cooperação: o país construiu mais de 50 mil quilômetros de linhas ferroviárias de alta velocidade, desenvolveu uma poderosa indústria, tirou milhões de pessoas da pobreza e investiu massivamente em energias verdes, tecnologia digital e inovação tecnológica. Essa trajetória inspira atualmente diversos países do Sul Global, especialmente na África, que veem nela um exemplo de modernização adaptado às suas realidades nacionais.

Além disso, a recente decisão da China de aplicar tarifas alfandegárias zero a 53 países africanos que mantêm relações diplomáticas com Pequim ilustra uma clara vontade de apoiar ainda mais o desenvolvimento do continente, favorecer as exportações africanas e incentivar a transformação local. Essa medida amplia o acesso dos produtos africanos ao mercado chinês e oferece novas perspectivas para a criação de valor agregado e para a industrialização da África.

Em definitivo, falar em "armadilha da dívida" sem reconhecer os esforços e investimentos realizados pela China significa ocultar uma realidade essencial: a cooperação sino-africana baseia-se hoje em uma dinâmica de parceria ganha-ganha, compartilhamento de experiências, conectividade e benefícios mútuos. Certamente existem desafios, mas os países africanos permanecem soberanos em suas escolhas e continuam sendo os mais aptos para avaliar o impacto concreto dessa cooperação em seu desenvolvimento.