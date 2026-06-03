China divulga plano quinquenal para modernização da agricultura e das áreas rurais

247 - O Conselho de Estado, o gabinete da China, divulgou um plano para acelerar a modernização da agricultura e das áreas rurais durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), informaram nesta quarta-feira (3) a agência Xinhua e o Diário do Povo.

O plano busca acelerar a modernização da agricultura e das zonas rurais para impulsionar a modernização chinesa e definiu tarefas-chave e medidas de política para esse objetivo ao longo do período.

De acordo com o plano, até 2030, a segurança alimentar do país será continuamente fortalecida; a qualidade, a eficiência e a competitividade da agricultura serão ainda mais aprimoradas; e os resultados da erradicação da pobreza serão consolidados e ampliados.

O plano estabeleceu duas metas obrigatórias, incluindo o aumento da capacidade abrangente de produção de grãos para cerca de 725 milhões de toneladas até 2030. Também pretende elevar a taxa geral de aprovação nas inspeções rotineiras de qualidade e segurança dos produtos agrícolas para pelo menos 98% até o mesmo ano.

O plano também propôs outras 13 metas indicativas voltadas para melhorias em áreas como produção de carne, contribuição da tecnologia para a agricultura, desenvolvimento verde no setor agrícola, tratamento de esgoto nas áreas rurais e renda dos agricultores, entre outras, até 2030.

'Com base na garantia de fornecimento estável e seguro de grãos e outros produtos agrícolas importantes, será dada maior ênfase à melhoria da qualidade e da eficiência do setor agrícola', afirmou um funcionário do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, acrescentando que o plano visa atender melhor às demandas mais específicas e elevadas da população por meio da ampliação da oferta de produtos agrícolas nutritivos e saudáveis.

Orientado pelo plano, o país pretende fortalecer significativamente sua autossuficiência e capacidade em ciência e tecnologia agrícolas, avançar de forma decisiva na transformação da agricultura em uma grande indústria moderna e continuar aumentando a renda dos agricultores em ritmo relativamente rápido até 2030.

O documento também propõe acelerar os esforços para construir um campo bonito e harmonioso, adequado para viver e trabalhar, defendendo novos avanços na integração entre áreas urbanas e rurais e conquistas expressivas no desenvolvimento de alta qualidade da agricultura e das regiões rurais.

O plano pede esforços para alcançar avanços significativos no desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade na agricultura, fomentar e fortalecer indústrias especializadas nas regiões rurais, acelerar a transição verde abrangente do desenvolvimento agrícola e promover métodos de produção agrícola sustentáveis, além de melhorar as condições de infraestrutura e os serviços públicos nas áreas rurais.

Também detalha a implementação de grandes projetos envolvendo terras agrícolas de alto padrão, capacidade de inovação em ciência e tecnologia agrícola e instalações de logística da cadeia de frio para armazenamento e conservação de alimentos, destacando a promoção da adoção da inteligência artificial na agricultura e a modernização da indústria de processamento de produtos agrícolas.

A adoção acelerada de tecnologias agrícolas tem continuado a elevar a produtividade do setor na China nos últimos anos. Em 2025, a produção de grãos do país alcançou cerca de 714,9 milhões de toneladas, marcando o segundo ano consecutivo em que a produção permaneceu acima de 700 milhões de toneladas. No ano passado, a taxa de contribuição do progresso científico e tecnológico para a agricultura superou 64%, enquanto a taxa abrangente de mecanização do cultivo e da colheita atingiu 76,7%.

No que diz respeito à maior contribuição da ciência e tecnologia para a agricultura, o novo plano estabeleceu uma meta indicativa de elevar essa taxa para 67% até 2030.

Segundo o plano, o país buscará ampliar setores pioneiros, como melhoramento genético com design inteligente, máquinas agrícolas movidas a novas energias, economia agrícola de baixa altitude, biomanufatura agrícola e novos alimentos nos próximos anos.