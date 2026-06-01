Xi Jinping incentiva crianças a dar continuidade às tradições revolucionárias

247 - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da China, Xi Jinping, pediu a preservação e a transmissão das tradições revolucionárias em uma carta-resposta enviada a estudantes que atuam como monitores em memoriais localizados nos berços do PCCh, em Xangai e na província de Zhejiang, no leste da China.

Xi, que também é presidente da Comissão Militar Central, incentivou os estudantes a ampliar seus conhecimentos e capacidades, além de enviar cumprimentos pelo Dia Internacional da Criança às crianças de todo o país.

Recentemente, de acordo com o Diário do Povo, os Jovens Pioneiros escreveram uma carta a Xi relatando o que aprenderam e vivenciaram ao trabalhar voluntariamente como guias no Memorial do Primeiro Congresso Nacional do PCCh, em Xangai, e no Museu Memorial Revolucionário de Nanhu, em Jiaxing, Zhejiang.

Na carta, datada de sábado (30), Xi afirmou ter ficado satisfeito ao saber que os estudantes desenvolveram um profundo afeto pelo Partido, pelo país e pelo socialismo ao narrar a história do Partido, histórias revolucionárias e feitos heroicos.

"Este ano marca o 105º aniversário do PCCh. A causa do Partido exige esforços incessantes de geração em geração", enfatizou Xi, incentivando os estudantes a permanecerem comprometidos com o Partido, fortalecerem seu caráter e levarem adiante o bastão da história na nova jornada.

Em 2021, foi lançada uma iniciativa nacional para incentivar os Jovens Pioneiros a estudar a história do Partido e compartilhar essas histórias em locais memoriais revolucionários.

O Primeiro Congresso Nacional do PCCh foi realizado em Xangai em julho de 1921. Em seguida, seus fundadores transferiram-se para um barco no Lago Nanhu, em Jiaxing, para concluir a histórica reunião, durante a qual adotaram o primeiro programa e as primeiras resoluções do Partido. A embarcação histórica ficou conhecida como o Barco Vermelho.