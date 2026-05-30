247 - Um porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China fez nesta quinta-feira um apelo à comunidade internacional para que contenha conjuntamente o neomilitarismo do Japão. As informações são do Diário do Povo.

Jiang Bin, porta-voz do ministério, fez as declarações em resposta a questionamentos da imprensa sobre o fato de Tóquio ter classificado a China como uma “ameaça à segurança” no Pacífico, ao mesmo tempo em que rejeitou as críticas chinesas às suas medidas de remilitarização.

Jiang afirmou que, nos últimos anos, o Japão registrou fortes aumentos em seu orçamento de defesa, desenvolveu e implantou armas ofensivas, flexibilizou as restrições à exportação de armamentos letais, pressionou pela revisão de sua Constituição pacifista, defendeu tornar-se uma nação apta a travar guerras e chegou até mesmo a apoiar o abandono dos três princípios não nucleares.

“Se essas ações continuam sendo classificadas como ‘exclusivamente defensivas’, então a palavra ‘ofensiva’ não existiria no dicionário”, declarou Jiang à imprensa.

Jiang advertiu que o militarismo japonês já provocou no passado catástrofes devastadoras para o mundo e para o próprio povo japonês, enquanto o “rinoceronte cinzento” de um Japão remilitarizado está ganhando força na atualidade.

“A comunidade internacional deve estar plenamente consciente da ‘diplomacia enganosa’ e da ‘imagem de vítima’ cultivadas pelo Japão”, afirmou Jiang, ao pedir esforços conjuntos para conter o neomilitarismo japonês e salvaguardar a paz e a estabilidade na região e no restante do mundo.

Durante a coletiva de imprensa regular, ao responder perguntas sobre exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Japão nas proximidades de Taiwan e sobre o aumento das capacidades militares japonesas no espaço, Jiang afirmou que o avanço da remilitarização contraria as tendências históricas e conclamou todos os defensores da paz a se oporem às ações desestabilizadoras do Japão.

Após reiterar que o uso pacífico do espaço exterior é um consenso universal da humanidade, o porta-voz advertiu que a expansão agressiva da presença militar japonesa no espaço aumentou o risco de uma corrida armamentista espacial e enfraqueceu a estabilidade estratégica global.

“A comunidade internacional deve manter-se extremamente vigilante, conter com firmeza esse tipo de ação e proteger nosso lar comum”, concluiu Jiang.