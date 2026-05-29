China defenderá a justiça e apoiará Cuba, diz chanceler chinês

247 - A China continuará defendendo a justiça e apoiando Cuba, sustentará a causa justa do povo cubano e ajudará no desenvolvimento econômico e social do país, afirmou nesta quarta-feira (29) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Wang, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, fez as declarações durante reunião com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, de acordo com o Diário do Povo.

Durante o encontro, Wang deu as boas-vindas à participação de Rodríguez na reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU realizada na terça-feira sobre a defesa dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e o fortalecimento do sistema internacional centrado na ONU.

Wang afirmou que o tema da reunião de alto nível do Conselho de Segurança reflete aspirações compartilhadas por todas as partes e recebeu ampla resposta e apoio, acrescentando que, para alcançar esse objetivo, é essencial respeitar a soberania e a independência de cada nação e se opor a todas as formas de política de poder e intimidação.

Por sua vez, Rodríguez agradeceu à China pelo convite para que Cuba participasse da reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU.

Observando que o mundo atual é marcado por turbulência e desordem, ele afirmou que apenas a China tem capacidade de convocar uma reunião desse tipo, construindo consenso na comunidade internacional e protegendo os direitos e interesses legítimos do Sul Global.

Cuba enfrenta atualmente a situação mais grave desde sua revolução, causada pelo bloqueio e pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, afirmou.

Rodríguez disse que Cuba aprecia o firme apoio da China à defesa da soberania e da segurança cubanas e agradeceu à China por fornecer assistência e defender Cuba em tempos difíceis.

Segundo ele, a ajuda chinesa demonstra plenamente a amizade especial entre as duas nações.

Cuba continuará apoiando as posições consideradas justas pela China em questões relacionadas a Taiwan, Xinjiang e Hong Kong e está disposta a fortalecer a comunicação e a coordenação estratégicas com a China para avançar em suas respectivas causas socialistas e defender a equidade e a justiça internacionais, afirmou.