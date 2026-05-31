Primeiro campeonato de barco-dragão do Rio de Janeiro acontece no Festival Duanwu Chinês

247 - "Para celebrar o tradicional Festival Duanwu chinês, a primeira edição do Campeonato de Barco-Dragão do Rio de Janeiro, com o tema 'China e Brasil Unidos, Remando Juntos pelas Ondas', será realizada nos dias 20 e 21 de junho na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio." Foi o que declarou Chen Xiangguang, presidente do comitê organizador e diretor-geral da empresa brasileira Cambridge Bozhi Cultural Media, em entrevista ao People's Daily, expressando o desejo de que a atividade leve a cultura do Duanwu e o esporte de barco-dragão para mais perto da vida dos brasileiros. A informação é do Diário do Povo.

No escritório da Cambridge Bozhi Cultural Media, Chen Xiangguang discutia os detalhes do evento com sua equipe. No vídeo promocional, as águas do lago reluzem em tons de esmeralda, os barcos-dragão cortam as ondas em alta velocidade, as cabeças de dragão na proa brilham sob o sol, e os remadores movem os remos em perfeita sincronia, levantando respingos de água.

"A corrida de barco-dragão exige águas calmas. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem superfície ampla e correntes suaves, sendo um importante espaço de lazer e exercício para os cariocas", disse Chen Xiangguang ao repórter. "Esta lagoa carrega muitas memórias dos moradores do Rio. Trazer o barco-dragão e o Festival Duanwu até aqui é uma forma de fazer com que os amigos brasileiros encontrem, em um espaço familiar, uma festa tradicional vinda do Oriente."

De acordo com as informações divulgadas, o evento contará com 6 barcos-dragão, sendo 5 destinados à competição e 1 ancorado na margem para que os visitantes possam experimentar e fotografar. Considerando que a maioria dos participantes nunca teve contato com o esporte, o comitê organizador programou três dias de treinamento pré-competição.

Além das corridas, o local contará com áreas de experiência cultural chinesa, incluindo dança do dragão e do leão, caligrafia, tai chi chuan e oficinas de pintura tradicional chinesa, além de uma área gastronômica com "sabores da China". Chen Xiangguang destacou que o barco-dragão não é apenas um esporte, mas também carrega um profundo conteúdo cultural. "Muitos brasileiros já ouviram falar do barco-dragão, mas não conhecem sua ligação com o Festival Duanwu nem a história de Qu Yuan. Queremos que, por meio de atividades variadas e enriquecedoras, todos possam conhecer melhor a excelente cultura tradicional chinesa."

Vale mencionar que, ao saber da realização da competição no Rio, Zigui — condado natal do poeta Qu Yuan, no estado de Hubei, China — decidiu doar dois barcos-dragão ao evento. "Embora não cheguem a tempo para esta edição, serão importantes veículos de exibição cultural em futuras atividades", afirmou Chen Xiangguang.

Como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro possui uma sólida cultura esportiva. Segundo apurou o repórter, o evento conta com o apoio da Prefeitura do Rio e da Confederação Brasileira de Canoagem, entre outras instituições, e será aberto ao público de forma gratuita mediante reserva prévia. Até o momento, mais de dez equipes de diversas regiões do Brasil já se inscreveram. Além das corridas de barco-dragão, o local também oferecerá demonstrações e experiências de canoagem e caiaque de velocidade.

Chen Xiangguang revelou ao repórter que o evento contará com uma categoria especial: o "Barco-Dragão Rosa", que convidará mulheres em tratamento ou já recuperadas do câncer de mama a participar das corridas. O comitê organizador também realizará atividades de educação ambiental e experiências interativas voltadas a crianças de comunidades vulneráveis e grupos neurodiversos, ampliando ainda mais o valor social do evento.

"2026 marca o Ano Cultural China-Brasil, trazendo novas oportunidades para o intercâmbio humano entre os dois países", disse Chen Xiangguang, que há anos se dedica à promoção das relações culturais sino-brasileiras e já participou da organização de diversas edições do Festival de Cinema China-Brasil. Em sua visão, seja uma mostra de cinema, um festival cultural ou um evento esportivo, todos são pontes fundamentais para aproximar os corações dos dois povos. "O barco-dragão não levanta apenas ondas na água — ele marca o ritmo da amizade e da caminhada conjunta entre chineses e brasileiros. Espero que, tendo o barco-dragão como elo, mais brasileiros possam sentir o encanto da cultura chinesa, e que os dois povos aprofundem a compreensão e a identificação mútua por meio do diálogo e do aprendizado recíproco", concluiu Chen Xiangguang.