Entradas de viajantes de cinco países sul-americanos na China crescem 50,5% após um ano de isenção de visto

247 - As chegadas à China provenientes de cinco países da América do Sul aumentaram 50,5% durante o primeiro ano da política de isenção de visto. Um ano após a China introduzir a medida para cinco países sul-americanos, os primeiros resultados positivos começam a aparecer. Dados divulgados pelas autoridades de inspeção de fronteira de Xangai na segunda-feira (1) mostraram que, entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026, foram registradas 81 mil entradas de passageiros desses cinco países por portos de Xangai, um aumento de 50,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou o Diário do Povo.

Entre esses viajantes, quase 70% entraram na China utilizando a política de isenção de visto, segundo o relatório, que destacou que a medida está se tornando um importante motor para o crescimento do turismo receptivo no país.

Para facilitar ainda mais as viagens internacionais, a China decidiu ampliar o alcance de suas políticas de isenção de visto, implementando um regime experimental para portadores de passaportes comuns do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Pela política, cidadãos dos cinco países podem entrar na China sem visto para permanências de até 30 dias em viagens de negócios, turismo, visitas familiares, intercâmbios ou trânsito.

O CMG observou que, além do turismo de lazer, as visitas de negócios e os intercâmbios econômicos e comerciais também se tornaram motivos importantes para que viajantes desses países visitem a China.

À medida que cresce a atratividade do modelo de desenvolvimento integrado de Xangai, que combina cultura, comércio, turismo, esportes e exposições, a cidade vem sediando um número crescente de feiras internacionais e eventos esportivos, criando plataformas de alta qualidade para intercâmbios econômicos, comerciais e culturais, segundo o CMG. Os laços econômicos mais estreitos têm impulsionado o interesse de viajantes dos cinco países em conhecer a China de perto, enquanto os intercâmbios empresariais e entre pessoas reforçam-se mutuamente.

A China vem ampliando de forma constante suas políticas de facilitação de vistos nos últimos anos, com os países beneficiados relatando respostas cada vez mais positivas.

Desde que a China introduziu sua política de isenção de visto para a Rússia em 14 de setembro de 2025, um total de 318 mil viajantes russos entrou no país pelos portos de Xangai até o meio-dia de 21 de maio deste ano, um aumento de 67,8% em relação ao ano anterior, segundo dados do Escritório Municipal de Serviços Portuários de Xangai. Mais de 90% deles entraram na China por meio da política de isenção.

Para facilitar ainda mais as viagens entre China e Rússia, o país decidiu em 20 de maio estender a política de isenção de visto para cidadãos russos até 31 de dezembro de 2027. Pela medida, portadores de passaportes comuns da Rússia podem permanecer na China por até 30 dias sem visto para viagens de negócios, turismo, visitas familiares, intercâmbios ou trânsito.

Além disso, dados recentes mostram que o número de visitantes sul-coreanos que viajaram para a China alcançou 2,66 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 24,1% na comparação anual, segundo reportagem do Shanghai Observer publicada em 6 de maio.

Como parte de sua estratégia de maior abertura ao exterior, a China introduziu em 2024 e ampliou em novembro de 2025 uma política unilateral de isenção de visto para portadores de passaporte da Coreia do Sul. A medida, que permite estadias de até 30 dias para turismo, negócios e visitas familiares, reduziu significativamente uma das principais barreiras para viajantes de curto prazo e criadores de conteúdo sul-coreanos.

O valor da cooperação turística regional deve se tornar ainda mais evidente com a expansão das políticas de isenção de visto, acelerando o desenvolvimento dos intercâmbios turísticos, da conectividade aérea e das viagens multinacionais, afirmou Zhang Yi, diretor-executivo do Instituto de Pesquisa iiMedia, ao Global Times.

Especialistas afirmam que as medidas adotadas pela China para facilitar a entrada de visitantes estrangeiros, combinadas com ofertas turísticas mais adaptadas aos diferentes públicos, deverão impulsionar ainda mais a demanda por viagens ao país e aprofundar os intercâmbios entre povos.