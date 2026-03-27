China insta EUA a cumprirem suas responsabilidades no desarmamento nuclear

247 - O Ministério da Defesa Nacional da China refutou, nesta quinta-feira (26), as recentes alegações dos Estados Unidos sobre testes nucleares, classificando-as como calúnias infundadas, e instou Washington a cumprir sua responsabilidade especial e primordial em relação ao desarmamento nuclear. As informações são do Diário do Povo.

As declarações foram feitas pelo porta-voz do ministério, Jiang Bin, em resposta a questionamentos da imprensa sobre acusações apresentadas por autoridades norte-americanas.

Segundo Jiang, a China adota uma estratégia nuclear de autodefesa, mantém uma política de não uso primeiro e assume o compromisso incondicional de não utilizar nem ameaçar utilizar armas nucleares contra Estados que não possuam esse tipo de armamento ou contra zonas livres de armas nucleares.

O porta-voz afirmou ainda que o país mantém suas capacidades nucleares no nível mínimo necessário para garantir a segurança nacional e não participa de corridas armamentistas nucleares com nenhuma nação. Jiang acrescentou que a China tem participação ativa no processo de revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e nas reuniões do mecanismo dos cinco Estados detentores de armas nucleares, além de manter diálogo com todas as partes sobre o controle de armas nucleares.

Jiang declarou também que os Estados Unidos, ao buscarem superioridade absoluta em segurança, têm minado o consenso internacional sobre controle de armas, retirado-se de tratados internacionais e investido fortemente na modernização de sua “tríade nuclear”.

Ele acrescentou que Washington está desenvolvendo o sistema global de defesa antimísseis “Golden Dome”, implantando armas terrestres de alcance intermediário na região Ásia-Pacífico, permitindo a expiração do Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, buscando retomar testes nucleares e adotando padrões duplos em relação à não proliferação nuclear — ações que, segundo ele, prejudicam gravemente o equilíbrio estratégico e a estabilidade globais.

Por fim, Jiang afirmou que, como país detentor do maior arsenal nuclear do mundo, os Estados Unidos deveriam cumprir de forma sincera sua responsabilidade especial e primordial no desarmamento nuclear, realizar novas reduções substanciais em seu arsenal e criar condições para que outros Estados com armas nucleares também participem do processo de desarmamento.