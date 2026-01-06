China reforça papel estratégico no turismo brasileiro com alta de 34% no número de visitantes

247 - Cerca de 94,4 mil turistas chineses visitaram o Brasil entre janeiro e novembro de 2025, o que representa um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). O resultado consolida a China como um dos mercados estratégicos mais relevantes e promissores para o turismo brasileiro. A reportagem é do Diário do Povo.

Nesse contexto de expansão acelerada, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de turistas internacionais no mesmo período, o que representa um crescimento de 40,6%. O avanço confirma a retomada vigorosa do setor e o fortalecimento do país no cenário global do turismo.

Em sintonia com esse movimento, a Embratur colocou recentemente em operação um sistema digital de contagem em tempo real de visitantes internacionais. A ferramenta permite o acompanhamento contínuo do fluxo de entrada no país por meio dos chamados “turistômetros”, compostos por dois painéis de cinco metros de altura que exibem dados atualizados a cada minuto. As estruturas foram instaladas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, 2025 se destacou como um ano particularmente expressivo para o turismo brasileiro. Segundo ele, o interesse internacional pela cultura e pelo modo de vida do país cresce de forma consistente, evidenciando a efetividade da estratégia nacional de promoção turística. A ampliação da conectividade aérea e a diversificação dos destinos contribuíram para posicionar o Brasil entre os países com maior ritmo de crescimento no turismo internacional.

Durante o lançamento do sistema em Brasília, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que os resultados são fruto de uma política de desenvolvimento de longo prazo, baseada em planejamento e continuidade. De acordo com o ministro, a expansão do turismo tem gerado mais oportunidades, empregos e renda, reforçando o potencial do Brasil para se consolidar como uma referência relevante no cenário global do setor.

Quanto à origem dos visitantes, a Argentina permanece como o principal mercado emissor, com cerca de 3,1 milhões de turistas no período analisado. Em seguida aparecem o Chile e os Estados Unidos, com mais de 720 mil e 670 mil visitantes, respectivamente. No caso da China, o crescimento do fluxo está diretamente relacionado à ampliação da conectividade aérea e ao fortalecimento das ações de comunicação direcionadas ao público chinês.

A Embratur destaca que, no processo contínuo de expansão do turismo brasileiro, a China ocupa uma posição cada vez mais estratégica. Iniciativas como a tradução e adaptação de conteúdos, a ampliação das rotas aéreas e o reforço da promoção em língua chinesa vêm sustentando projetos voltados a esse mercado, criando bases sólidas para o aprofundamento da cooperação cultural e turística no âmbito do Ano Cultural China-Brasil de 2026.

Paralelamente, o Ministério do Turismo mantém negociações para a implementação de um sistema de solicitação de visto eletrônico para turistas chineses. A expectativa é que a medida simplifique os procedimentos de viagem e contribua, nos próximos anos, para a continuidade do crescimento do número de visitantes da China ao Brasil.