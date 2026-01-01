Pico antecipado de viagens e consumo no Ano-Novo revela vitalidade e resiliência da economia chinesa

247 – A China registrou no feriado de Ano-Novo o primeiro grande pico de viagens e consumo de 2026, com forte movimentação de passageiros e aumento dos gastos turísticos indicando uma liberação constante da demanda e um começo de ano marcado por resiliência econômica. As informações foram publicadas pelo Global Times, com base em dados de autoridades de transporte e plataformas de viagem.

Analistas ouvidos pelo jornal apontam que o desempenho robusto do feriado evidencia a vitalidade subjacente da economia chinesa, impulsionada pela recuperação do consumo doméstico e por políticas de estímulo que vêm sustentando a retomada. O feriado de Ano-Novo de 2026, o primeiro descanso prolongado do ano, dura três dias — de quinta a sábado — e concentrou a demanda por deslocamentos, gerando uma onda nacional de turismo.

Recordes no transporte ferroviário e alta expressiva de passageiros

Na quinta-feira, considerada o dia de maior movimento do período, as ferrovias do Delta do Yangtzé deveriam atender 3,7 milhões de viagens, um recorde regional para o Ano-Novo e o ápice da “corrida ferroviária” do feriado, segundo a China News Service.

No sul do país, o China Railway Guangzhou Group projetou que o pico de deslocamentos também ocorreria na quinta-feira, com 2,792 milhões de viagens esperadas, número 16,4% maior do que no mesmo período do ano anterior, conforme dados oficiais.

Turismo em alta: voos sobem 26% e reservas de hotéis triplicam

O aquecimento não se limitou aos trens. Dados enviados ao Global Times pela plataforma Qunar indicam que a demanda de viagens superou com folga níveis de anos anteriores: as reservas de voos para destinos populares cresceram 26% em relação ao ano passado.

Outra fornecedora de serviços turísticos, a Tongcheng, informou ao jornal que as reservas de hotéis domésticos ficaram mais de três vezes acima das registradas no mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, a expansão foi puxada por uma combinação de lazer, reencontros familiares e celebrações de Ano-Novo — uma dinâmica que reforça a percepção de maior confiança do consumidor e de retomada da vida social e econômica.

Hainan puxa o turismo: alta em voos, viagens de carro e entrada de estrangeiros

O feriado também foi impulsionado por medidas recentes e pela abertura de novas infraestruturas, que elevaram o entusiasmo do público e direcionaram turistas para diferentes regiões do país, tanto ao sul quanto ao norte.

Entre os destaques, a plataforma Qunar apontou que voos para Haikou, capital da província de Hainan, ficaram entre os 10 destinos mais buscados do país na quinta-feira. Já as viagens de carro em Haikou e Sanya lideraram o ranking nacional, com saltos de 81% e 96%, respectivamente, na comparação anual.

O crescimento do turismo receptivo também chamou atenção. Haikou e Sanya registraram as maiores altas nacionais nas reservas de voos internacionais de entrada, crescendo mais de três vezes e mais de cinco vezes, respectivamente, à medida que turistas estrangeiros escolheram as ilhas chinesas para passar o Ano-Novo. No total, as reservas de voos de entrada aumentaram mais de 20%, segundo a Qunar.

Os principais países de origem dos visitantes incluíram Vietnã, Malásia, Austrália, Indonésia, Singapura e Estados Unidos.

Turismo emissivo e circulação internacional crescem com políticas de abertura

Além do turismo interno e da chegada de estrangeiros, o movimento de chineses viajando ao exterior também aumentou. O Global Times informou que o número de viajantes rumo a destinos populares fora do país subiu mais de 40% na quinta-feira, na comparação com o ano anterior.

A tendência se confirma nas projeções da Administração Nacional de Imigração, que prevê volume médio diário de 2,1 milhões de movimentos de entrada e saída durante o feriado — um crescimento de 22,4% na base anual.

Segundo o jornal, esse avanço está diretamente associado à continuidade do apoio governamental, incluindo ajustes e aprimoramentos nas políticas de imigração e entrada/saída. A China passou a permitir que turistas de 55 países permaneçam no país sem visto por até 10 dias, como parte de um pacote de medidas para facilitar viagens internacionais e ampliar a abertura econômica.

“O feriado tem significado adicional”, diz pesquisador

O pesquisador Song Ding, do China Development Institute, destacou ao Global Times que o desempenho deste Ano-Novo vai além do crescimento sazonal típico.

“As viagens de feriado normalmente apresentam crescimento sazonal, mas o feriado de Ano-Novo deste ano tem um significado adicional”, afirmou Song Ding ao Global Times na quinta-feira.

O especialista apontou que, após um ano de políticas voltadas à estabilização do consumo e à expansão da demanda doméstica, os efeitos tendem a se tornar ainda mais visíveis ao longo de 2026. Ele também relacionou o avanço das viagens internacionais às medidas de isenção de visto:

“Com as políticas de isenção de visto continuando a se expandir, as viagens transfronteiriças estão crescendo tanto para viajantes de entrada quanto de saída, apoiando o turismo, o consumo de serviços e as indústrias relacionadas”, acrescentou.

Sinais de retomada no começo de 2026

Ao reunir recordes ferroviários, expansão de reservas em voos e hotéis, crescimento de deslocamentos de carro e aumento do turismo internacional, o feriado de Ano-Novo de 2026 reforça a leitura de que a demanda interna está em recuperação e que o setor de serviços — especialmente turismo, transporte e hospitalidade — inicia o ano em ritmo forte.

Para analistas citados pelo Global Times, o conjunto de indicadores aponta para uma economia que, apesar dos desafios globais e de ajustes estruturais, demonstra capacidade de reação e sustentação, apoiada por políticas públicas que seguem incentivando consumo, mobilidade e abertura controlada ao exterior.