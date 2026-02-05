Como a China está impulsionando a modernização agrícola e a revitalização rural

247 - Com a publicação do "Documento Central nº 1" de 2026, a primeira declaração política emitida pelo governo central da China a cada ano, o país está pronto para avançar na modernização agrícola e rural, promovendo simultaneamente a revitalização rural abrangente. Saiba mais detalhes na reportagem do Diário do Povo:

Para atingir esse objetivo, os esforços devem ser concentrados em salvaguardar a segurança alimentar nacional, consolidar e expandir as conquistas no combate à pobreza, e aprimorar o desenvolvimento rural em todos os setores, infraestrutura e governança, disse Han Wenxiu, vice-diretor executivo do Gabinete do Comitê Central para Assuntos Financeiros e Econômicos.

Han, que também chefia o Gabinete do Grupo Líder do Trabalho Rural Central, fez tais declarações em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

A produção de grãos da China atingiu cerca de 714,9 milhões de toneladas em 2025, e o fornecimento per capita de grãos foi em mais de 100 quilos superior à linha de segurança reconhecida internacionalmente.

Embora o país desfrute de oferta suficiente, mercados estáveis e amplas reservas de grãos e outros produtos agrícolas importantes, a demanda total por grãos continuará a crescer no próximo período, afirmou Han, acrescentando que o foco na segurança alimentar jamais deve ser negligenciado.

O documento enfatiza o aprimoramento da capacidade produtiva geral, da qualidade e do desempenho da agricultura, disse Han, observando que a China trabalhará para garantir a produção estável de grãos e óleos comestíveis, fortalecer o desenvolvimento de terras agrícolas de alto padrão, aumentar a eficácia da inovação científico-tecnológica agrícola e fortalecer a capacitação para a prevenção e mitigação de desastres naturais.

O ano de 2025 marcou o último ano do período de transição de cinco anos para consolidar e expandir as conquistas no combate à pobreza e integrá-las na revitalização rural. Em 2026, o foco muda para o lançamento de mecanismos de apoio regulares e de longo prazo, com medidas específicas de implementação delineadas.

O documento defende o aprimoramento das políticas de apoio regular, o fortalecimento de uma assistência mais precisa e oportuna, o aumento da eficácia dos programas de apoio à indústria e ao emprego e a adoção de medidas diferenciadas e escalonadas para áreas subdesenvolvidas.

Essas medidas visam estabelecer mecanismos de longo prazo que façam a transição dos esforços de assistência de arranjos faseados para sistemas estáveis e padronizados, e garantam a continuidade e a estabilidade das políticas, proporcionando, assim, sólidas salvaguardas institucionais contra o retorno em larga escala à pobreza a longo prazo, afirmou Cheng Guoqiang, professor da Universidade Renmin da China.

Os municípios selecionados receberão apoio concentrado em termos de recursos financeiros, fundiários e humanos, disse Han. Por meio de políticas como a melhoria da infraestrutura, o aprimoramento dos serviços públicos e o estímulo às economias em nível municipal, o apoio será concentrado no desenvolvimento geral, com o objetivo de permitir que os agricultores em regiões subdesenvolvidas combatam a pobreza e aumentem sua renda, acrescentou Han.

Indústrias de âmbito municipal que impulsionam a renda local, servem como um veículo fundamental para que os agricultores aumentem seus ganhos em suas comunidades, de acordo com Zhong Yu, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. Zhong também observou que canais como dividendos em ações e empregos locais devem ser expandidos para permitir que os agricultores participem e se beneficiem de forma justa do desenvolvimento industrial.

Para promover a construção de uma zona rural bela e harmoniosa, desejável para se viver e trabalhar, com base nas condições locais, o documento instou esforços para coordenar e melhorar o planejamento espacial rural, aprimorar a construção e a manutenção da infraestrutura, coordenar a prestação de serviços públicos básicos em nível municipal e promover a conservação e a restauração ecológica holística.

Foi também enfatizada a necessidade de aprofundar a campanha para fomentar costumes rurais civilizados e estabelecer aldeias seguras e regidas pela lei.

A cultura rural deve ser fomentada para nutrir um ethos rural saudável e edificante, disse Han, enfatizando a necessidade de fortalecer a proteção sistemática do patrimônio cultural rural e promover mudanças nos costumes e tradições sociais, incluindo a redução de presentes de noivado exorbitantes para cultivar uma cultura de casamento mais simples e civilizada.