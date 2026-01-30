Não há usinas de energia eólica na China? Mais um absurdo de Donald Trump é desmentido

247 - Durante o Fórum de Davos deste ano, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, despertaram críticas e questionamentos. Entre elas, a afirmação de que “a China fabrica muitas turbinas eólicas, mas dentro da China não se encontra nenhum parque eólico”.

De acordo com o Diário do Povo, a declaração rapidamente repercutiu e provocou reação de empresas chinesas, que decidiram contestar publicamente a fala. Estatais do setor energético passaram a se manifestar na plataforma Zhihu — equivalente chinês do Quora — em defesa da expansão e da relevância da energia eólica no país.

A China Energy Engineering Group foi direta ao responder: “Nós não apenas instalamos, como também planejamos, projetamos e realizamos a operação e a manutenção”. Em tom irônico, a empresa ainda afirmou agradecer a Trump “pelo enorme impulso de visibilidade” e aproveitou para apresentar seus “resultados reais”.

Segundo as companhias do setor, a presença de turbinas eólicas se espalhou por todo o território chinês, do deserto de Gobi às áreas costeiras, passando por regiões montanhosas e vastas planícies. Grandes complexos de aerogeradores já integram a paisagem em diferentes partes do país, consolidando-se como um símbolo da transição energética chinesa.

Desde o início do 14º Plano Quinquenal, a participação combinada da geração de energia eólica e solar no consumo total de eletricidade tem crescido de forma contínua. Esse índice avançou de 9,7% em 2020 para 18,6% em 2024 e, no primeiro semestre de 2025, já se aproximou de um quarto de toda a eletricidade consumida.

Esse percentual já supera o consumo elétrico do setor terciário e o uso residencial, tanto urbano quanto rural. Além disso, a expansão da geração eólica e solar tornou-se o principal motor do crescimento do consumo total de eletricidade, reforçando o avanço das fontes não fósseis na matriz energética chinesa.