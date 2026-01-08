Criminalidade na China registra queda de 12,8% em 2025

247 - O número de casos criminais registrados pela polícia chinesa caiu 12,8% em 2025 na comparação com o ano anterior, informou nesta quinta-feira (8) um porta-voz das forças de segurança do país. A reportagem é do Diário do Povo.

Segundo Zhang Ming, porta-voz do Ministério da Segurança Pública, os crimes violentos graves apresentaram redução anual de 4,7%. Já os casos de sequestro tiveram queda ainda mais expressiva, de 40,7%, enquanto os crimes tradicionais de furto, roubo e fraude recuaram 21,2% no período.

Zhang também destacou que, ao longo de 2025, 210 policiais e 142 agentes auxiliares perderam a vida no cumprimento do dever em diferentes regiões da China.