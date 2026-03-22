Guerras prolongadas não têm vencedores, diz chanceler chinês ao defender cessar-fogo imediato

247 – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que guerras prolongadas não produzem vencedores e que a interrupção imediata das hostilidades reflete a vontade da comunidade internacional. A declaração foi feita durante conversa telefônica com a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, segundo informações divulgadas pelo portal oficial People’s Daily.

O diálogo entre os dois chanceleres teve como foco principal a crescente instabilidade no Oriente Médio. Durante a conversa, Wang Yi destacou os riscos globais associados à escalada do conflito e defendeu uma solução baseada no cessar-fogo e na retomada das negociações diplomáticas.

Escalada no Oriente Médio preocupa grandes potências

Ao apresentar a posição chinesa, Wang Yi alertou que o agravamento da situação no Oriente Médio não afeta apenas a região, mas tem impactos diretos sobre a economia global. Segundo ele, a expansão da guerra compromete setores estratégicos como energia, finanças, comércio e transporte marítimo.

O chanceler foi enfático ao afirmar que o cenário atual ameaça interesses comuns de todos os países, ao gerar instabilidade sistêmica em um momento já marcado por turbulências internacionais.

A avaliação chinesa reforça a leitura de que conflitos prolongados tendem a produzir efeitos colaterais de grande escala, atingindo cadeias produtivas e ampliando riscos geopolíticos.

China defende cessar-fogo e solução diplomática

Wang Yi reiterou que a China defende o fim imediato das operações militares e a resolução das divergências por meio do diálogo em condições de igualdade. Para Pequim, a única saída sustentável para o conflito passa pela negociação política e pela construção de consensos.

O chanceler destacou que todas as partes envolvidas devem atuar de forma responsável para preservar a paz e a estabilidade regionais, evitando o aprofundamento da crise.

Essa posição está alinhada à estratégia diplomática chinesa de defesa do multilateralismo e da solução pacífica de controvérsias, especialmente em cenários de alta tensão internacional.

Responsabilidade global de China e Reino Unido

Durante a conversa, Wang Yi ressaltou que China e Reino Unido, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, possuem responsabilidade especial na manutenção da paz e da segurança internacionais.

Ele afirmou que ambos os países devem intensificar a comunicação e atuar de forma coordenada em favor da estabilidade global. Segundo o chanceler, é fundamental que as duas nações defendam os princípios da Carta das Nações Unidas e as normas que regem as relações internacionais.

A declaração ocorre em um contexto de crescente questionamento sobre a eficácia das instituições multilaterais diante de conflitos prolongados e crises geopolíticas complexas.

Cooperação bilateral em meio a um mundo instável

Além da crise no Oriente Médio, Wang Yi e Yvette Cooper também discutiram as relações entre China e Reino Unido. Ambos concordaram sobre a importância de implementar os consensos alcançados pelos líderes dos dois países e de fortalecer os intercâmbios bilaterais.

O objetivo, segundo os dois lados, é consolidar uma parceria estratégica abrangente e de longo prazo, capaz de oferecer maior previsibilidade em um cenário internacional marcado por incertezas.

A conversa indica que, apesar das tensões globais, há espaço para cooperação entre grandes potências em temas de interesse comum, especialmente na busca por estabilidade e soluções diplomáticas para conflitos internacionais.