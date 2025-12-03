OCDE eleva previsão de crescimento da China para 5% em 2025

247 – A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elevou nesta terça-feira sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2025 para 5%. O número representa um aumento de 0,1 ponto percentual em relação à estimativa divulgada em setembro.

A informação foi publicada originalmente pelo jornal Diário do Povo, com base no relatório mais recente da OCDE, e reforça a visão de que a economia chinesa segue resiliente e sustentada por políticas públicas robustas.

PIB chinês mantém trajetória de alta com suporte ao consumo

Segundo a OCDE, a China registrou crescimento anual de 5,2% nos três primeiros trimestres de 2025, apoiado principalmente pela expansão dos programas de renovação de bens duráveis — como automóveis e eletrodomésticos — que impulsionaram o consumo interno.

O organismo destacou ainda que a política fiscal do país permaneceu expansionista em 2025, com mais medidas de estímulo à renda e ao consumo.

Instituições internacionais também revisam previsões para cima

O otimismo não se restringe à OCDE. Instituições financeiras globais como Standard Chartered e Goldman Sachs também elevaram suas projeções e reforçaram a leitura de que os fundamentos chineses permanecem sólidos.

O Standard Chartered aumentou sua previsão para o crescimento do PIB chinês em 2026 de 4,3% para 4,6%, citando ganhos de produtividade total dos fatores (TFP) e exportações resilientes.

Em nota enviada ao Global Times, analistas afirmaram: “Esperamos que as exportações continuem resilientes e que as políticas sigam apoiando a demanda doméstica, especialmente o consumo.”

O banco acrescentou que o avanço em inteligência artificial deve continuar impulsionando a produtividade.

Já o Goldman Sachs revisou sua previsão de crescimento real do PIB da China em 2025 de 4,9% para 5,0%, e promoveu aumentos ainda mais expressivos para os dois anos seguintes:

2026: de 4,3% para 4,8%

2027: de 4,0% para 4,7%

Confiança internacional na economia chinesa

Para analistas, as revisões positivas refletem conhecimento acumulado de instituições globais sobre a estrutura econômica da China.

Segundo Hu Qimu, vice-secretário-geral do Fórum 50 para Integração das Economias Digital e Real, “as grandes instituições financeiras estrangeiras têm entendimento profundo das vantagens institucionais da China, de seu vasto mercado e de seus fundamentos sólidos. Suas expectativas positivas destacam a confiança no desenvolvimento de alta qualidade do país.”

No mercado de capitais, o ambiente também é favorável. O estrategista de ações Meng Lei, da UBS Securities, afirmou que o aumento do PIB nominal e o crescimento das receitas empresariais, combinado à recuperação das margens de lucro, deve elevar a expansão dos ganhos do mercado acionário chinês em 2026 de 6% para 8%.

Dados internos reforçam tendência de recuperação

O panorama macroeconômico chinês mostra sinais consistentes de melhora.

O índice de gerentes de compras (PMI) da manufatura alcançou 49,2 pontos em novembro, alta de 0,2 ponto frente ao mês anterior, indicando recuperação gradual da atividade industrial.

No plano político, o quarto plenário do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, realizado em outubro, estabeleceu as diretrizes para o desenvolvimento econômico e social entre 2026 e 2030, reforçando a busca por desenvolvimento de alta qualidade como prioridade nacional.

China segue como motor da economia global

Durante a implementação do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), a China respondeu por cerca de 30% do crescimento global, consolidando-se como força estabilizadora da economia mundial. Analistas esperam que esse impulso seja mantido nos próximos cinco anos.

O economista Wan Zhe, professora da Belt and Road School da Universidade Normal de Pequim, observou que 2026 marcará o início do 15º Plano Quinquenal, período no qual o país deve garantir crescimento estável para atingir a meta de dobrar o PIB per capita até 2035, em valores constantes.

Wan destacou ainda: “Uma das tarefas estratégicas centrais da China no próximo ano é construir um sistema industrial modernizado e fortalecer as bases da economia real.”

Segundo ela, a contribuição do consumo deve aumentar, com elevações previstas também nos investimentos industriais e em pesquisa e desenvolvimento.