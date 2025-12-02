China assume liderança no fornecimento de fertilizantes ao Brasil

247 - A China ultrapassou a Rússia e tornou-se o principal fornecedor de sulfato de amônio (SAM) e formulações à base de nitrogênio e fósforo (NP) ao mercado brasileiro entre janeiro e outubro de 2025, segundo o boletim Insumos CNA, de novembro.

A publicação, citada pelo Broadcast do Estadão, informa que o volume importado da China atingiu 9,76 milhões de toneladas no período. O avanço rápido das compras resultou em forte pressão sobre o Porto de Paranaguá, no Paraná, onde o acúmulo de navios provocou esperas médias de 60 dias. De acordo com a entidade, “esse acúmulo criou um significativo gargalo logístico, pressionando a capacidade operacional do porto e elevando os custos e a demurrage”.

O boletim também aponta que a Rússia enviou 9,72 milhões de toneladas ao Brasil no mesmo intervalo, mantendo sua relevância estratégica para o setor. As entregas totais de fertilizantes até agosto registraram aumento de 9% em relação ao ano anterior.

A CNA avalia que o País pode alcançar um novo recorde em 2025, impulsionado especialmente pelo Rio Grande do Sul, onde o atraso nas aquisições tende a elevar a demanda no fim do ano. Mesmo com o crescimento das importações, as relações de troca seguem desfavoráveis entre culturas agrícolas e fontes fosfatadas.

No mercado de defensivos, o relatório destaca a elevação dos preços de fungicidas, influenciada pelo avanço das práticas de manejo na cultura da soja.