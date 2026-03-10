Plano quinquenal aposta em inovação para impulsionar salto estratégico da China

247 - Nas salas de conferência de Pequim, a versão final do 15º Plano Quinquenal da China está sendo cuidadosamente analisada. Um dos pilares centrais desse roteiro estratégico de alto nível estabelece uma profunda mudança interna para transformar a “fábrica do mundo” em uma potência global de inovação até 2030, destacou o Diário do Povo nesta terça-feira (10).

A construção de um sistema industrial moderno, com a manufatura avançada como espinha dorsal, e o avanço acelerado rumo a maior autossuficiência científica e tecnológica surgem como componentes decisivos desse plano, que foi submetido à atual sessão anual do Legislativo nacional para exame.

Em um momento de fragmentação geopolítica, o plano voltado para o futuro promete oferecer algo hoje escasso no mundo: confiança no crescimento de longo prazo.

DESENHO ESTRATÉGICO

O plano quinquenal convoca a China a aproveitar as oportunidades históricas trazidas pela mais recente revolução tecnológica e pela nova onda de transformação industrial, criando continuamente novas forças produtivas de qualidade. O país agora se prepara para apostar fortemente em tecnologia.

No fim de fevereiro, o distrito de Haidian, em Pequim — conhecido como o “Vale do Silício da China” — prometeu investir mais de 9 bilhões de yuans (cerca de 1,3 bilhão de dólares) em inovação industrial neste ano. A empresa de modelos de IA Zhipu AI e a desenvolvedora de chips Moore Threads foram apostas iniciais do governo distrital — exemplos centrais da estratégia chinesa de apoiar tecnologias profundas no longo prazo.

Esse amplo impulso financeiro faz parte da estratégia nacional de investimentos tecnológicos de horizonte estendido. Um fundo nacional de orientação para capital de risco, criado em dezembro passado, busca atrair investimentos na casa dos trilhões de yuans. Neste mês, autoridades anunciaram ainda planos para um fundo nacional de fusões e aquisições capaz de destravar outro mercado trilionário.

“O governo não está apenas falando sobre pesquisa e desenvolvimento; está apoiando com recursos financeiros”, afirmou à Xinhua Shirley Yinghua Shen, da Ernst & Young (China) Advisory Limited.

Na cidade de Hefei, no leste do país, investimentos em tecnologia quântica — antes negligenciados — tornaram-se tão competitivos que fundos de venture capital já não conseguem sequer participar sem recomendações, mesmo no caso de pequenas startups.

Segundo Ding Hong, conselheiro político nacional e cientista da Universidade Jiao Tong de Xangai, tanto o capital estatal quanto o privado têm se movido rapidamente para aproveitar oportunidades históricas nas tecnologias de fronteira.

Nos próximos cinco anos, a China prometeu ampliar os investimentos em inovação original, elevando significativamente a participação da pesquisa básica nos gastos totais em P&D e planejando uma nova geração de megainstalações científicas. No ano passado, o investimento em pesquisa básica atingiu recorde de 7,08% do total de despesas em P&D.

Políticas econômicas regionais também são incentivadas a desenvolver nichos próprios conforme suas vantagens. O setor de interfaces cérebro-computador (BCI), designado como indústria do futuro no relatório de trabalho do governo deste ano, tornou-se prioridade em Xangai. A cidade aposta na integração entre hospitais e empresas para acelerar a aplicação tecnológica, aproveitando seus recursos médicos de ponta.

A startup NeuroXess avança em testes clínicos de um produto invasivo de BCI. Um marco ocorreu quando um hospital local implantou o dispositivo sem fio da empresa no crânio de um homem paralisado havia oito anos — que agora consegue jogar “Mario Kart” usando apenas a mente.

Enquanto Xangai aposta em tecnologias futuristas, Shenzhen, mais ao sul, explora seu vibrante ecossistema de hardware inteligente. O polo tecnológico criou uma cadeia eletrônica altamente concentrada, permitindo que a transição do protótipo para a montagem ocorra em apenas um dia.

O professor Zheng Yongnian, da Universidade Chinesa de Hong Kong (campus Shenzhen), descreve o novo motor econômico da China como baseado em três novos impulsionadores: pesquisa fundamental, comercialização tecnológica aplicada e apoio financeiro de longo ciclo.

PRÊMIO DA INOVAÇÃO

Uma interpretação comum — porém falha — sustenta que o aumento dos investimentos tecnológicos poderia reduzir o consumo das famílias. Contudo, enquanto a expansão de centros de dados de IA nos Estados Unidos ainda aguarda retorno claro, a China segue estratégia distinta.

Com um vasto mercado interno, infraestrutura digital avançada e empresas tecnológicas ágeis, o país está bem posicionado para lucrar precocemente com a nova revolução tecnológica. O relatório de trabalho do governo destaca a criação de novas formas de economia inteligente como tarefa prioritária.

Durante o feriado do Ano Novo Chinês, gigantes tecnológicas disputaram a comercialização da IA. Uma simples busca online como “quero assistir a um filme perto de mim” já aciona chatbots que realizam recomendações, reservas e pagamentos em uma única interface.

O modelo de IA Qwen, da Alibaba, lançou recentemente uma série de modelos compactos capazes de operar em smartphones como assistentes inteligentes, recebendo elogios imediatos de Elon Musk, que destacou sua “impressionante densidade de inteligência”.

Dispositivos tecnológicos projetados na China — como óculos inteligentes, impressoras 3D e robôs domésticos — registram forte demanda em plataformas internacionais. A lista “Best Inventions of 2025”, da revista TIME, incluiu mais de 40 produtos chineses entre 300 selecionados, indicando competitividade baseada em mérito, e não apenas em preço.

Esses avanços são sustentados pelo amplo ecossistema manufatureiro chinês, que facilita a rápida transformação de tecnologias em aplicações industriais. O novo plano quinquenal reforça essa vantagem ao priorizar a integração entre inovação tecnológica e aplicação industrial.

A iniciativa “IA +” deve acelerar a digitalização da economia real. Engenheiros da Xiaomi e da XPeng já desenvolveram robôs humanoides para uso em suas próprias linhas de montagem. Os fundadores das duas empresas participam do Legislativo nacional e defendem o uso de IA incorporada na manufatura.

Paralelamente, reguladores flexibilizam normas para abrir novos mercados tecnológicos: drones já transportam mercadorias entre cidades e vias fluviais, robotáxis circulam em determinadas rodovias e foguetes privados realizam lançamentos com maior frequência.

O conceito de “regulação sandbox” — testes controlados para novas tecnologias — também foi incorporado ao plano.

As novas indústrias estratégicas chinesas devem ultrapassar a marca de 10 trilhões de yuans até 2030, enquanto tecnologias de fronteira como computação quântica, interfaces cérebro-computador, IA incorporada e 6G devem formar um novo setor de alta tecnologia na próxima década.

Segundo Zheng, o país busca superar a chamada “armadilha tecnológica intermediária”, que separa economias emergentes das avançadas.

BÔNUS GLOBAL

À margem das sessões políticas deste ano, o cientista quântico Pan Jianwei relatou que um bloqueio de exportação de refrigeradores de diluição — essenciais para computação quântica — levou sua equipe a desenvolver alternativas de nível mundial. Tecnologias centrais não podem ser imploradas nem compradas, afirmou.

O 15º Plano Quinquenal elevou a autossuficiência tecnológica e o domínio de tecnologias essenciais nacionais a um nível estratégico sem precedentes.

Uma nova onda de inovação também reduz a dependência externa em semicondutores. Em 2025, a China apresentou diversos chips de IA de alto desempenho com design próprio, enquanto o ecossistema Ascend, da Huawei, impulsiona o treinamento inicial de 43 grandes modelos de linguagem.

A soberania tecnológica, contudo, não significa isolamento. A abertura de alto padrão ao exterior ganhou capítulo próprio no plano.

Modelos de IA de código aberto desenvolvidos por empresas chinesas lideram rankings globais de uso, indicando que a ascensão tecnológica do país amplia o mercado global em vez de reduzi-lo.

Além disso, a tecnologia chinesa de energia limpa desempenha papel central na redução global de carbono, produzindo 80% das células solares do mundo e 70% das turbinas eólicas e baterias de lítio — feitos destacados pela revista Nature entre histórias científicas positivas de 2025.

Até o momento, a China firmou 120 acordos governamentais de cooperação científica e tecnológica, muitos deles com países em desenvolvimento.

“Para o Sul Global, a China já não é apenas compradora de commodities. Está se tornando parceira essencial em infraestrutura digital e energia verde”, escreveu o analista geoestratégico Imran Khalid em artigo recente.

Avanços quânticos liderados por Pan e seus colegas também ganham alcance internacional. Em março passado, cientistas chineses e sul-africanos utilizaram um satélite de comunicação quântica chinês para realizar comunicação segura por mais de 12.900 quilômetros.

Planos para construir um ecossistema científico aberto — incluindo a abertura de instalações de pesquisa a cientistas estrangeiros e liderança em megaprojetos científicos internacionais — também foram incorporados ao plano quinquenal.

Destacando o ecossistema chinês de IA de código aberto durante as sessões políticas, Wang Jian, conselheiro político nacional e cientista da computação do Zhejiang Lab, afirmou: “Se sua tecnologia não é acessível às pessoas ao redor do mundo, ela carece de poder de convencimento.”