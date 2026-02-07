8 em cada 10 reajustes salariais superaram a inflação no Brasil em 2025, aponta Dieese

247 - Oito em cada dez reajustes salariais negociados no Brasil em 2025 ficaram acima da inflação, garantindo aumento real no rendimento dos trabalhadores. Apesar do resultado positivo, o ganho médio foi menor do que o registrado nos dois anos anteriores, indicando uma leve desaceleração no avanço do poder de compra.

As informações constam em um levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que comparou os reajustes salariais à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), indicador oficial usado como referência em negociações coletivas.

Segundo o estudo, a variação real média dos salários em 2025 ficou em 0,87% acima da inflação. O percentual representa uma melhora em relação ao período entre 2018 e 2022, quando os trabalhadores tiveram perdas ou ganhos bastante limitados. Entre 2020 e 2022, por exemplo, o poder de compra acumulou queda de 1,72%, refletindo um cenário de inflação elevada e negociações menos favoráveis.

Ganho real desacelera em relação aos anos anteriores

Embora a maioria das negociações tenha garantido aumento acima do custo de vida, o resultado de 2025 ficou abaixo do desempenho recente. Em 2024, o ganho real médio havia sido de 1,25%, enquanto em 2023 chegou a 1,70%.

O histórico recente apresentado pelo Dieese mostra a seguinte evolução dos reajustes salariais em relação à inflação:

2025: 0,87%





0,87% 2024: 1,25%





1,25% 2023: 1,70%





1,70% 2022: -0,68%





-0,68% 2021: -0,90%





-0,90% 2020: -0,14%





-0,14% 2019: 0,22%





0,22% 2018: 0,75%





Mesmo com a queda em comparação a 2023 e 2024, o Dieese avaliou que o movimento não indica uma mudança estrutural nas negociações. “A piora [em 2025] não é significativa a ponto de indicar mudança no comportamento das negociações coletivas, o qual se mantêm em padrão favorável desde 2023”, afirmou o departamento.

INPC foi de 3,9% e segue como referência para reajustes

Para calcular o ganho real, o Dieese utilizou como base o INPC, que fechou 2025 com inflação acumulada de 3,9%. O índice mede a variação do custo de vida de famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos, grupo mais impactado por aumentos em itens essenciais.

Já o IPCA, indicador mais usado como referência geral da inflação no país, encerrou o ano passado em 4,26%. Diferentemente do INPC, ele reflete o consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos.

Por ter maior peso de produtos básicos, o INPC é considerado mais adequado para acordos trabalhistas e é utilizado oficialmente em reajustes de salários, aposentadorias e valores ligados à cesta básica.

Setor de serviços teve maior ganho acima da inflação

O levantamento também apontou diferenças relevantes entre setores da economia. O segmento de serviços registrou o melhor desempenho em 2025, com variação real média de 0,94% acima da inflação, liderando os ganhos obtidos nas negociações.

No outro extremo, o comércio apresentou a menor variação real média, com 0,70% acima da inflação, embora ainda mantendo reajustes positivos em termos reais.

O resultado de 2025 confirma a tendência iniciada em 2023 de retomada do poder de compra, ainda que em ritmo menor, com negociações coletivas preservando ganhos acima da inflação para a maioria dos trabalhadores brasileiros.