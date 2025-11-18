Ações da China e de Hong Kong fecham em queda em meio à cautela antes de dados dos EUA

247 - As bolsas da China continental e de Hong Kong encerraram o pregão desta terça-feira em baixa, refletindo o enfraquecimento do setor de novas energias e o clima de prudência que dominou os mercados globais. O movimento ocorre em meio à expectativa por dados econômicos cruciais dos Estados Unidos, que podem redefinir projeções sobre política monetária internacional.

Operadores asiáticos mantiveram uma postura defensiva enquanto aguardam a divulgação de indicadores norte-americanos represados pela recente paralisação do governo dos EUA. Entre eles está o relatório de empregos não agrícolas de setembro, previsto para quinta-feira, considerado decisivo para compreender o ritmo de flexibilização das políticas do Federal Reserve.

O dia foi amplamente negativo nas principais praças financeiras da Ásia. Em Xangai, o índice SSEC recuou 0,81%, enquanto o CSI300 — que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen — caiu 0,65%. O Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa mais acentuada, de 1,72%.

O setor de novas energias esteve no centro das perdas, com seu principal subíndice recuando 3,19%. Outro indicador ligado ao mesmo segmento mostrou queda ainda mais expressiva, de 3,56%, ampliando a pressão sobre o mercado chinês.

A tendência de pessimismo se repetiu em outras bolsas da região. Em Tóquio, o Nikkei cedeu 3,2%, fechando aos 48.702 pontos. Em Seul, o índice KOSPI caiu 3,32%, enquanto em Taiwan o TAIEX registrou baixa de 2,52%. Em Cingapura, o Straits Times perdeu 0,80%, e em Sydney o S&P/ASX 200 recuou 1,94%.