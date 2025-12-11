Ações da China fecham em baixa após corte de juros pelo Fed

247 - As bolsas chinesas encerraram o pregão desta quinta-feira (11) em queda, interrompendo o avanço registrado ao longo da sessão. A movimentação refletiu a leitura dos investidores sobre os mais recentes sinais emitidos pelo Federal Reserve a respeito da trajetória da política monetária dos Estados Unidos.

Diante da falta de estímulos vindos do Fed, o mercado doméstico voltou suas atenções para a Conferência Central de Trabalho Econômico, vista como decisiva para antecipar as prioridades da agenda econômica chinesa para 2025. A Reuters lembrou ainda que analistas do Citi projetam “uma meta de crescimento de ‘cerca de 5%’ e fundos fiscais incrementais de 1 trilhão de iuanes”.

No fechamento, o índice de Xangai recuou 0,7%, enquanto o CSI300 — que reúne as principais companhias listadas em Xangai e Shenzhen — caiu 0,86%. Foi o terceiro dia consecutivo de perdas para ambos. Em Hong Kong, o Hang Seng registrou leve baixa de 0,04%.

A reação global também foi influenciada pela decisão de um Fed dividido, que reduziu a taxa de juros norte-americana na quarta-feira, mas indicou que novos cortes não devem ocorrer no curto prazo. A autoridade monetária afirmou que aguarda mais clareza sobre um mercado de trabalho em desaceleração, uma inflação que “permanece um pouco elevada” e uma economia que projeta crescimento mais forte no próximo ano.

Na Ásia, o movimento foi semelhante. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,9%, ficando em 50.148 pontos. Em Seul, o KOSPI perdeu 0,59%, enquanto o TAIEX, de Taiwan, recuou 1,32%. Nos demais mercados, o Straits Times, de Cingapura, avançou 0,28%, e o S&P/ASX 200, de Sydney, subiu 0,15%.

Em Xangai, o SSEC terminou o dia em baixa de 0,70%, aos 3.873 pontos, enquanto o CSI300 encerrou a 4.552 pontos. Já o Hang Seng fechou em 25.530 pontos, queda de 0,04%.