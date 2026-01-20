Acordo UE-Mercosul manda mensagem poderosa para o mundo, diz Ursula Von der Leyen

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira (20), durante participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul estabelece a maior zona de livre comércio do planeta. O tratado foi concluído após 25 anos de negociações e assinado no último sábado (17), no Paraguai, consolidando uma das mais amplas parcerias econômicas globais.

Segundo Von der Leyen, o acordo envolve 31 países, mais de 700 milhões de consumidores e aproximadamente 20% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, dimensão que, segundo ela, confere peso estratégico ao tratado.

Ao destacar o alcance simbólico do pacto, a presidente da Comissão Europeia afirmou: “Este acordo, manda uma mensagem poderosa para o mundo: estamos usando o comércio justo no lugar de tarifas, a parceria em vez do isolamento e a sustentabilidade no lugar da exploração”. Para Von der Leyen, o entendimento entre os blocos sinaliza uma alternativa às políticas protecionistas e reforça a cooperação multilateral.

A dirigente também ressaltou que a estratégia comercial da União Europeia não se limita à América Latina. “No ano passado, fizemos novos acordos com o México, Indonésia e Suíça. Estamos trabalhando com um novo acordo de comércio livre com a Austrália, e também estamos avançando com as Filipinas, Tailândia, Malásia, os Emirados Árabes Unidos e mais”, declarou.

Ao encerrar sua fala, Von der Leyen reforçou a visão de longo prazo da Europa em relação ao comércio internacional e aos novos polos econômicos globais. “A Europa quer fazer negócios com os centros de crescimento de hoje e com as potências econômicas deste século, da América Latina ao Indo-Pacífico. A Europa sempre escolherá o mundo, e o mundo está pronto para escolher a Europa”, completou.