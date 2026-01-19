Von der Leyen critica tarifas de Trump e cobra respeito à Groenlândia

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que as novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contrariam os interesses comerciais e de investimentos tanto da União Europeia quanto dos próprios Estados Unidos. A declaração foi feita durante uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso norte-americano, realizada nos arredores do Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta segunda-feira (19).

Após o encontro, Von der Leyen relatou o teor das conversas em uma publicação nas redes sociais. “Discutimos o comércio e os investimentos transatlânticos”, escreveu a presidente do braço executivo da União Europeia ao comentar a agenda com os parlamentares americanos.

Segundo ela, o diálogo também foi marcado pela defesa do respeito à soberania da Groenlândia e da Dinamarca, ponto considerado essencial para a relação entre europeus e americanos. O tema ganhou destaque após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar, no sábado (17), impor tarifas de 10% a oito países da região como forma de pressionar pela aquisição da ilha autônoma.

Von der Leyen reiterou que a União Europeia mantém disposição para aprofundar a cooperação internacional em temas de segurança. “A União Europeia continua pronta para trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos, a Otan e outros aliados, em cooperação próxima com a Dinamarca, para avançar nossos interesses comuns de segurança”, afirmou.

A guerra na Ucrânia também integrou a pauta do encontro. De acordo com a presidente da Comissão Europeia, as conversas com as autoridades norte-americanas tiveram como objetivo buscar uma “paz justa e duradoura” no país, além de reforçar a importância das boas relações entre a União Europeia e os Estados Unidos para a construção de garantias de segurança na região.