Alckmin afirma que governo trabalha para retirar mais produtos do tarifaço imposto pelos EUA
Vice-presidente diz que medidas já reduziram impacto sobre exportações
247 – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro está empenhado em ampliar a lista de produtos excluídos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, medida que vinha afetando setores estratégicos do agronegócio e da indústria nacional.
As declarações foram dadas durante o lançamento do Selo Frutas do Brasil ESG, nesta quinta-feira (27), iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). As informações são da Agência Gov, via MDIC.
Medidas já reduziram efeitos do tarifaço
Alckmin destacou que, na última semana, o governo obteve avanços importantes na negociação com Washington. Segundo ele, houve queda expressiva na quantidade de itens brasileiros ainda submetidos à sobretaxa.
“Semana passada tivemos redução de 33% das exportações afetadas pela tarifa para 22%, tirando café, carne, frutas e outros produtos derivados”, afirmou. E reforçou: “Todo empenho do governo é para tirar mais produtos do tarifaço”.
O vice-presidente ressaltou que o Brasil tem argumento sólido na mesa de negociações, lembrando que a relação comercial atual é assimétrica. “Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vendem para nós, oito a alíquota é zero, não paga nada, e a tarifa média para entrar no Brasil o produto americano é 2,7%”, pontuou.
Selo ESG busca fortalecer imagem das frutas brasileiras no mundo
Durante o evento, Alckmin também elogiou o novo selo criado pela Abrafrutas, que certifica produtores comprometidos com práticas ambientais, sociais e de governança reconhecidas pelos mercados mais exigentes.
“É extremamente importante promover o produto brasileiro no mundo todo”, disse. O ministro acrescentou que “a Abrafrutas, agora certificada com o selo, vai fazer o mundo conhecer os melhores sabores do Brasil”.
A certificação exige o cumprimento de critérios como:
- Uso eficiente de recursos naturais
- Irrigação inteligente
- Manejo integrado de pragas
- Proteção de áreas de vegetação nativa
- Condições dignas de trabalho
- Governança, compliance e inovação
A iniciativa pretende reforçar a credibilidade internacional das frutas brasileiras e consolidar a imagem do país como fornecedor de alimentos sustentáveis.