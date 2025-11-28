TV 247 logo
      Alckmin afirma que governo trabalha para retirar mais produtos do tarifaço imposto pelos EUA

      Vice-presidente diz que medidas já reduziram impacto sobre exportações

      O vice-presidente e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (Foto: Júlio César Silva/MDIC)

      247 – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro está empenhado em ampliar a lista de produtos excluídos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, medida que vinha afetando setores estratégicos do agronegócio e da indústria nacional.

      As declarações foram dadas durante o lançamento do Selo Frutas do Brasil ESG, nesta quinta-feira (27), iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). As informações são da Agência Gov, via MDIC.

      Medidas já reduziram efeitos do tarifaço

      Alckmin destacou que, na última semana, o governo obteve avanços importantes na negociação com Washington. Segundo ele, houve queda expressiva na quantidade de itens brasileiros ainda submetidos à sobretaxa.

      “Semana passada tivemos redução de 33% das exportações afetadas pela tarifa para 22%, tirando café, carne, frutas e outros produtos derivados”, afirmou. E reforçou: “Todo empenho do governo é para tirar mais produtos do tarifaço”.

      O vice-presidente ressaltou que o Brasil tem argumento sólido na mesa de negociações, lembrando que a relação comercial atual é assimétrica. “Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vendem para nós, oito a alíquota é zero, não paga nada, e a tarifa média para entrar no Brasil o produto americano é 2,7%”, pontuou.

      Selo ESG busca fortalecer imagem das frutas brasileiras no mundo

      Durante o evento, Alckmin também elogiou o novo selo criado pela Abrafrutas, que certifica produtores comprometidos com práticas ambientais, sociais e de governança reconhecidas pelos mercados mais exigentes.

      “É extremamente importante promover o produto brasileiro no mundo todo”, disse. O ministro acrescentou que “a Abrafrutas, agora certificada com o selo, vai fazer o mundo conhecer os melhores sabores do Brasil”.

      A certificação exige o cumprimento de critérios como:

      •  Uso eficiente de recursos naturais
      •  Irrigação inteligente
      •  Manejo integrado de pragas
      •  Proteção de áreas de vegetação nativa
      •  Condições dignas de trabalho
      •  Governança, compliance e inovação

      A iniciativa pretende reforçar a credibilidade internacional das frutas brasileiras e consolidar a imagem do país como fornecedor de alimentos sustentáveis.

