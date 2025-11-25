Investimento direto no Brasil até outubro supera total de 2024

(Reuters) - Os investimentos diretos no Brasil neste ano até outubro já superaram o total de 2024, mostraram dados do Banco Central nesta terça-feira, em meio às expectativas do governo de que esses investimentos alcancem um recorde em 2025.

A melhora nos investimentos diretos no país, considerados uma forma de financiamento de maior qualidade por refletir investimento de longo prazo em atividade produtiva, deve ajudar a compensar a piora do saldo em conta corrente.

No ano até outubro, o investimento direto no país alcançou US$74,257 bilhões, disse o Banco Central, alta de 8,8% sobre o ano anterior e acima dos US$74,091 bilhões em todo o ano de 2024.

Somente em outubro os investimentos diretos no país alcançaram US$10,937 bilhões, acima dos US$6,304 bilhões projetados em pesquisa da Reuters e contra US$6,698 bilhões em outubro de 2024.

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou na segunda-feira que o Brasil está a caminho de registrar um recorde de investimentos diretos neste ano. Até agora, o maior ingresso anual do país foi em 2011, de US$102,427 bilhões.

Por outro lado, o Brasil registrou déficit em transações correntes maior do que o esperado em outubro, de US$5,121 bilhões, com o rombo acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,48% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado veio pior do que a expectativa do mercado, conforme pesquisa da Reuters com especialistas, que apontava para um saldo negativo de US$4,8 bilhões em outubro. No mesmo período do ano anterior houve déficit de US$7,387 bilhões

No mês, a conta de renda primária apresentou saldo negativo de US$7,429 bilhões, ante rombo de US$6,590 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Em outubro, a balança comercial teve superávit de US$6,170 bilhões, contra US$3,189 bilhões no mesmo mês de 2024.

Já o rombo na conta de serviços ficou em US$4,372 bilhões, contra déficit de US$4,416 bilhões em outubro do ano anterior.