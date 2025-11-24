Brasil deve receber recorde de investimento estrangeiro direto em 2025, diz Alckmin

Reuters - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira que o Brasil deve superar neste ano o montante total de investimento estrangeiro direto recebido em 2024 e encerrar 2025 com um fluxo recorde.

No ano passado, o país recebeu US$ 71,1 bilhões de investimento direto no país, segundo Alckmin.

"Este ano, até o mês de setembro, nós já atingimos US$ 63,3 bilhões. Então nós deveremos bater um recorde de investimento externo direto, ultrapassando o ano passado", disse Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em entrevista a jornalistas na sede do ministério.

Alckmin lembrou que, só no mês de setembro, o país recebeu US$ 10,7 bilhões de investimento externo direto, recorde para o mês.

Em relação às negociações comerciais com os Estados Unidos, ele reiterou que o governo federal continua empenhado em retirar produtos da lista de exportações tarifadas pelos EUA, sobretudo os manufaturados.

Além disso, o governo trabalha com a possibilidade de editar uma nova medida provisória no final de dezembro ou início de janeiro se a MP para remediar os efeitos das taxas de importação que tramita no Congresso Nacional não for aprovada antes de perder a validade no próximo mês.

Ele também disse que o governo ampliou o acesso às linhas de crédito do programa Brasil Soberano, voltado a empresas afetadas pelas tarifas norte-americanas. "Empresa que tiver 1% afetado no seu faturamento para os Estados Unidos já pode acessar o crédito", disse ele, ressaltando que antes o acesso ao crédito era limitado a empresas que tinham pelo menos 5% de exportação para os Estados Unidos afetadas pelas tarifas.