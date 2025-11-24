Tarifaço: Alckmin quer incluir manufaturados em lista de isenções dos EUA

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (24) que o governo brasileiro concentra seus esforços para ampliar a lista de produtos retirados do tarifaço imposto por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

No comando do país durante a viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alckmin destacou que o momento é de intensificar as negociações e buscar espaço para mais itens brasileiros, especialmente manufaturados. “Agora todo empenho é para tirar mais produtos, especialmente manufatura”, afirmou o vice-presidente e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, de acordo com o jornal O Globo.

Negociações avançam após nova ordem executiva dos EUA

Alckmin se reuniu com secretários estaduais de desenvolvimento de Pará, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Amapá e Espírito Santo. Os encontros trataram da pauta exportadora desses estados e dos projetos elaborados no âmbito da Política Nacional da Cultura Exportadora, que busca ampliar a presença de produtos brasileiros no mercado global.

As discussões acontecem em meio à decisão recente dos Estados Unidos de retirar a sobretaxa de 40% que incidia sobre uma série de exportações brasileiras. A tarifa, imposta por razões comerciais e políticas, havia elevado o preço de itens básicos para consumidores americanos, como café e carne.

Donald Trump condicionou a retirada parcial do tarifaço ao avanço das negociações abertas após o encontro com Lula na Malásia, em outubro, em uma sinalização política que destravou novas etapas do diálogo bilateral.

Decisão dos EUA retirou 238 produtos do tarifaço

Na sexta-feira (21), Alckmin já havia classificado a decisão da Casa Branca como o maior avanço nas tratativas entre os dois países. Segundo ele, a medida representa um salto significativo na abertura ao mercado brasileiro.

“A última ordem executiva do presidente Trump representa a maior redução de tarifas. Foi o maior avanço nas negociações Brasil-Estados Unidos. Quando começou, nós tínhamos 36% da exportação brasileira no tarifaço. Gradualmente, alguns produtos foram saindo, pois já tivemos duas decisões anteriores. Agora, nessa decisão de ontem, nós tivemos o maior avanço: 238 produtos saíram do tarifaço”, afirmou durante entrevista coletiva.

Entre os itens beneficiados pela nova determinação estadunidense estão carne, café, frutas, cacau, açaí e fertilizantes, que agora ganham melhores condições de competitividade no mercado dos Estados Unidos.