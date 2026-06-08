Alckmin promete empenho após União Europeia barrar exportações de carnes brasileiras

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira (8) que o governo brasileiro vai atuar para tentar reverter restrições impostas ao acesso de produtos nacionais ao mercado europeu.

Segundo Alckmin, “o governo vai se empenhar nesse trabalho”. “Queremos que recoloque o Brasil na lista de todas as carnes”, disse Alckmin a jornalistas no Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

Mais cedo, a União Europeia (UE) oficializou sua decisão de proibir a importação de carnes, tripas, peixe e mel produzidos no Brasil. O veto deve entrar em vigor a partir do próximo dia 3 de setembro.

“Vai ser feito um empenho. Vamos trabalhar”, acrescentou.

Alckmin também destacou avanços em outras frentes comerciais, afirmando que “a boa notícia foi a China reconhecer o Brasil como isento de febre aftosa e os Estados Unidos, com a carne totalmente fora da tarifa”.

Além disso, ressaltou o potencial da região produtiva do evento, ao afirmar que “MATOPIBA é a maior fronteira agrícola do Brasil”.

A medida da UE ocorre após a entrada em vigor provisória do acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu, que é um dos principais mercados para as proteínas animais brasileiras.