Alckmin rejeita incluir PIX em negociação comercial com EUA

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin descartou nesta terça-feira (2) incluir o PIX nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após a autoridade comercial dos Estados Unidos recomendar um novo tarifaço contra produtos brasileiros.

"O PIX não tem a menor lógica entrar nisso, porque ele não prejudica ninguém e é altamente benéfico à população brasileira", disse Alckmin a jornalistas. "O governo está sempre aberto ao diálogo", acrescentou.

A declaração foi dada após reunião do governo federal convocada para discutir a proposta norte-americana, que sugere a imposição de uma tarifa de 25% sobre determinados produtos do Brasil.

Mais cedo, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) divulgou um documento listando uma série de práticas que considera anticoncorrenciais e questionando políticas brasileiras em áreas como meios de pagamento digitais, regulação de plataformas tecnológicas, propriedade intelectual e comércio exterior.

A iniciativa ocorreu após um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), episódio que também foi seguido pela classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas por parte do governo Trump.