Avanço no combate à ilegalidade contribui para mercado de combustíveis mais equilibrado em cenário de pressão global

247 - Em meio a um cenário de instabilidade no mercado internacional de energia, com riscos associados ao fechamento de rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz, garantir o abastecimento de combustíveis no Brasil passou a exigir um esforço ainda maior dos agentes do setor. A volatilidade global, especialmente no diesel, produto do qual o país ainda depende parcialmente de importações (30%), aumenta a complexidade da operação e eleva os riscos envolvidos na cadeia de suprimentos.

Nos bastidores, distribuidoras vêm intensificando sua atuação para evitar impactos no abastecimento. Diante das restrições globais de oferta, o setor precisou ampliar de forma rápida e emergencial as importações, mobilizando capital intensivo para garantir que o combustível não falte. Esse movimento inclui o acionamento de mais navios, a expansão da capacidade de armazenamento, a contratação de seguros adicionais e a absorção de custos mais elevados no mercado internacional, com pagamento de prêmios significativamente superiores aos padrões históricos.

Trata-se de uma operação logística complexa e pouco visível ao consumidor final, mas essencial para evitar o risco sistêmico de desabastecimento em um país de dimensões continentais como o Brasil. Nesse contexto, a capacidade de resposta do setor depende diretamente de um ambiente de negócios minimamente estável e previsível.

Combate à ilegalidade ganha peso no equilíbrio do setor

É nesse contexto que o avanço no combate à ilegalidade ganha relevância. Ao longo dos anos, práticas como adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e operações fora das normas criaram distorções importantes no mercado, ao permitir que agentes irregulares operassem com custos artificialmente reduzidos, comprometendo a concorrência e a previsibilidade do setor.

O avanço da fiscalização começa a mudar esse cenário. Iniciativas conduzidas por órgãos como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em parceria com outras instituições, vêm ampliando o alcance das operações em todo o país, com apoio crescente de tecnologia e inteligência de dados.

Dados recentes reforçam esse avanço. Segundo a ANP, houve ampliação da fiscalização e da coleta de amostras de combustíveis nos últimos anos. Ao mesmo tempo, entidades como o Instituto Combustível Legal indicam que irregularidades ainda podem atingir cerca de 20% das amostras em determinadas regiões, evidenciando tanto a dimensão do desafio quanto a importância do combate contínuo.

Impactos para concorrência, preços e consumidor

Os efeitos desse movimento já começam a ser percebidos. A intensificação do combate às fraudes tem contribuído para reduzir o espaço de atuação de agentes irregulares e promover uma dinâmica competitiva mais equilibrada. Em um ambiente menos distorcido, empresas que operam dentro das regras passam a competir em condições mais isonômicas, o que é fundamental para sustentar os investimentos e a capacidade operacional exigidos em momentos de maior pressão, como o atual.

Esse ambiente também favorece maior transparência na formação de preços, que passam a refletir de forma mais consistente fatores estruturais como cotação internacional, câmbio, logística e carga tributária, reduzindo o impacto de distorções associadas à informalidade.

Para o consumidor, os efeitos são igualmente relevantes. Combustíveis dentro das especificações garantem melhor desempenho dos veículos, menor risco de danos e mais segurança no abastecimento, além de maior confiança na dinâmica de preços.

Embora os desafios persistam, especialmente em um mercado de dimensões continentais como o brasileiro, o fortalecimento contínuo das ações de combate à ilegalidade, aliado ao esforço operacional das distribuidoras, aponta para um setor mais resiliente. Nesse cenário, a atuação coordenada entre setor público e iniciativa privada segue essencial para assegurar não apenas a concorrência justa, mas também a segurança do abastecimento e o funcionamento da economia do país.