Banco Central apresenta nova ferramenta de proteção contra fraudes
Serviço BC PROTEGE+ permitirá bloquear abertura indevida de contas e reforça segurança do sistema financeiro
247 - O Banco Central do Brasil anunciou que lançará, na segunda-feira (1º), o serviço BC PROTEGE+, iniciativa voltada à prevenção de fraudes envolvendo a abertura não autorizada de contas e a inclusão indevida de cidadãos em cadastros de terceiros.
De acordo com a autarquia, o BC PROTEGE+ funcionará como um mecanismo opcional de proteção. Ao ativá-lo, qualquer pessoa poderá impedir que instituições financeiras realizem, em seu nome, a abertura de novas contas ou o registro como titular ou representante em contas de terceiros. Segundo o Banco Central, a proposta reforça o compromisso da instituição com a segurança dos usuários e com a integridade do Sistema Financeiro Nacional.
O lançamento do serviço ocorrerá às 14h30, no auditório Dênio Nogueira, localizado no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília. Estarão presentes a diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Moreira Correa, e o chefe do Departamento de Atendimento Institucional, Carlos Eduardo Gomes.