Banco Central determina liquidação extrajudicial de corretora de câmbio

247 - O Banco Central decidiu decretar a liquidação extrajudicial da Advanced Corretora de Câmbio Ltda., instituição com sede na cidade de São Paulo, em decisão anunciada nesta quinta-feira (15). A medida foi adotada após a constatação de problemas relevantes na situação econômico-financeira da empresa, além do descumprimento de normas que regulam o funcionamento das instituições do Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com nota oficial divulgada pelo Banco Central, a corretora estava enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial, destinado a instituições de menor porte e baixo impacto sistêmico. Em 2025, a Advanced ocupou a 56ª posição no ranking de câmbio da autoridade monetária, com participação de 0,081% no volume financeiro total e 0,14% na quantidade de operações de câmbio registradas no período.

A decisão de liquidação extrajudicial, segundo o Banco Central, foi motivada pelo comprometimento da saúde financeira da corretora e por violações consideradas graves às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Esse tipo de intervenção tem como objetivo preservar a estabilidade do sistema e proteger os interesses de clientes e credores.

Ainda conforme a autoridade monetária, o processo de apuração das responsabilidades seguirá em andamento. O Banco Central informou que continuará adotando todas as medidas cabíveis dentro de suas competências legais, o que pode resultar na aplicação de sanções administrativas e no encaminhamento de informações às autoridades competentes, conforme previsto na legislação vigente.

Nos termos da lei que regula a liquidação extrajudicial, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Advanced Corretora de Câmbio ficam indisponíveis a partir da decretação da medida, como forma de resguardar eventuais responsabilidades decorrentes das irregularidades identificadas.