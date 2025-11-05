Banco Central mantém juros em 15%, a segunda maior taxa real do mundo

247 - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aprovou, nesta quarta-feira (5), a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, após dois dias de reuniões.

O percentual de 15% ao ano é o maior nível desde julho de 2006, quando a Selic estava em 15,25% ao ano. A taxa aumentou sete vezes seguidas desde setembro do ano passado. Nas reuniões de julho e de setembro, o Copom não mexeu na taxa.

Com a manutenção anunciada nesta quarta-feira, a taxa real de juros no país fica em 9,74%, a segunda maior do planeta.