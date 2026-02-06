Banco do Brasil indica André Castelo Branco para Fundação BB

247 - O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira (6) a indicação de André Castelo Branco Machado como novo presidente da Fundação Banco do Brasil. O nome indicado agora seguirá para o processo de elegibilidade dentro da Fundação BB, conforme o padrão de governança do conglomerado. André Castelo Branco Machado é funcionário de carreira da instituição desde 2004 e construiu sua trajetória profissional em diferentes áreas do banco.

A indicação anunciada pelo Banco do Brasil ainda será submetida à tramitação interna prevista na Fundação Banco do Brasil, etapa necessária antes da confirmação do novo presidente.

Trajetória no Banco do Brasil começou em 2004

André Castelo Branco Machado ingressou no Banco do Brasil em 2004, quando tomou posse na agência de Paranaguá, no Paraná. Ao longo dos anos, ocupou diversas funções dentro do conglomerado e ampliou sua atuação em áreas ligadas à administração e à gestão institucional. Mais recentemente, exercia o cargo de gerente executivo na unidade de governança corporativa e relações institucionais do Banco do Brasil.

Formação acadêmica e experiência em gestão

O executivo é formado em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Também possui mestrado em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e MBA em Gestão de Projetos pela USP/Esalq. Além da formação acadêmica, André acumulou experiência no assessoramento da vice-presidência de negócios de governo e sustentabilidade empresarial do Banco do Brasil.

Participação em programa social AABB Comunidade

Durante sua trajetória, André Castelo Branco Machado chegou a ocupar a vice-presidência da Fenabb (Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil). Nesse período, integrou o comitê gestor do programa AABB Comunidade, iniciativa educacional vinculada à Fundação Banco do Brasil.

O programa oferece complemento escolar a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica, com presença em mais de 200 municípios em todo o Brasil.

Fundação BB atua em projetos sociais desde 1985

A Fundação Banco do Brasil foi criada em 1985 e integra o conglomerado do Banco do Brasil. A instituição atua junto ao terceiro setor na implementação de projetos sociais voltados ao desenvolvimento sustentável, à inclusão socioprodutiva e à reaplicação de tecnologias sociais.

A entidade desenvolve iniciativas nas áreas de educação, meio ambiente, geração de renda, esporte e cultura, saúde e bem-estar, ajuda humanitária e voluntariado.

A Fundação também trabalha como articuladora de parcerias e impulsiona ações voltadas à geração de emprego e renda, acesso à água potável, agroecologia, fortalecimento comunitário e promoção da diversidade em diferentes regiões do país. Seu foco está na redução das desigualdades e na valorização de pessoas e territórios, com investimento em soluções inovadoras e sustentáveis para ampliar o impacto socioambiental em comunidades brasileiras.