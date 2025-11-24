'Bancos são instituições falíveis', diz Galípolo sobre caso Master

247 - Quase uma semana após a liquidação extrajudicial do Banco Master, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, voltou a tratar do tema durante o Almoço Anual dos Dirigentes de Bancos, em São Paulo. Em um evento promovido pela Febraban nesta segunda-feira (24), Galípolo afirmou que a supervisão sobre bancos e instituições financeiras é permanente e que casos como o do Master fazem parte da dinâmica do sistema global.

Segundo o presidente do BC, o ano foi marcado por desafios importantes relacionados à estabilidade financeira. Ele destacou que a autarquia seguiu fielmente as normas legais em todas as etapas do processo. “Durante este ano, tivemos desafios no tema da estabilidade financeira. E, também nesse tema, o BC seguiu o gabarito e cumpriu exatamente o que é a norma e o regimento legal”, afirmou, ao ser questionado sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master.

Galípolo também reforçou que o trabalho de fiscalização não é pontual, mas contínuo. “A obra de supervisão nunca está completa. O trabalho do BC nunca tem um ponto de chegada, é um movimento contínuo”, disse.

Galípolo ressalta atuação de autoridades

Ao comentar a articulação entre os órgãos envolvidos na investigação, Galípolo elogiou a postura das instituições responsáveis pela apuração. “Temos de agradecer pelo trabalho de cooperação e colaboração do Ministério Público e da PF, da maneira que a lei prevê, como foi identificado e notificado pelo BC a essas autoridades. O Ministério Público, a PF e o Judiciário cumprindo todo o rito legal. É muito gratificante estar dentro do Estado e ver as instituições de Estado funcionarem da maneira que eles devem funcionar”, afirmou.

Falhas bancárias são parte do sistema, diz BC

O presidente do BC lembrou que situações como a do Banco Master ocorrem em diversos países e não são exclusividade do Brasil. “Esses são processos que sempre vão estar ocorrendo. Bancos são instituições falíveis. Acontece nos EUA, acontece na Suíça… isso acontece. O importante é a gente sempre aprender e inovar para não cairmos na repetição de problemas que aconteceram no passado”, concluiu.

Entenda a liquidação extrajudicial do Master

A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada pelo BC em 18 de novembro. O dono da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos ligados ao Sistema Financeiro Nacional.